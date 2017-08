Russmedia CEE to najważniejszy wydawca prasy na wschodzie Węgier. Jak informuje portal "Budapest Beacon", firma ta sprzedała trzy lokalne gazety spółce Media Management Development, która z kolei należy do austriackiej CPS Investment Services. CPS zaś to platforma inwestycyjna dla pracowników i właścicieli Vienna Capital Partners, należącej do Heinricha Peciny, który często pojawia się w tle finansowych działań Fideszu. To jego firma Mediaworks nie zgodziła się też na dalsze finansowanie opozycyjnej gazety Népszabadság’. Jak tłumaczy Gabor Polyak, dyrektor think tanku Mertek Media Monitor, Fidesz zachęcił Pecinę do kupna nowych gazet. A to, że kilkanaście lokalnych tytułów znalazło się w jego rękach oznacza koniec niezależności tych redakcji.

Kupno tych trzech tytułów zakończyło proces przejmowania lokalnych mediów przez najbogatszych ludzi Węgier związanych z Fideszem. W lipcu bowiem koncern Mediaworks, który zmienił właściciela (od Peciny kupił go Lorenc Meszaros, przyjaciel premiera Viktora Orbana), przejął też wydawcę niezależnej lokalnej gazety - Nogrd Megyei Hirlap.

Z kolei magnat hazardowy Andy Vajna kupił w tym tygodniu firmę Lapcom Kiado Zrt. wydawcę taboidu Bors i dwóch gazet Délmagyarország i Kisalföld. A do jego portfolio należy też druga największa stacja teleiwzyjna TV2 i stacja radiowa Radio 1.