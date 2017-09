Tomasz Żąda w audycji "Trójka Żąda Debiutów" będzie przedstawiał młodych wykonawców rozpoczynających karierę. Cykl będzie emitowany w poniedziałki w godz. 13.30-14.00.

Hirek Wrona w autorskim "Słowniku muzycznym" - nadawanym w niedziele w godz. 13.05-14.00 - będzie w przystępny sposób rozmawiał ze specjalistami o podstawowych zagadnieniach muzycznych. Natomiast Piotr Baron w "Poczekalni Listy Przebojów" (emisja w soboty w godz. 7.05-9.00) będzie prezentował piosenki, które nie zmieściły się w pierwszej trzydziestce w ostatnim wydaniu listy przebojów Trójki.

Od 4 września zamienią się godzinami niektóre nocne, autorskie programy muzyczne i audycje publicystyczne - nadawane poprzednio od poniedziałku do piątku wczesnym popołudniem. I tak w poniedziałek po godz. 15.00 nadawany będzie "Soul muzyka duszy" Hirka Wrony, a od wtorku do piątku o tej samej porze pojawi się muzyczno-kulturalny "Magazynek", którego gospodarzami będą Piotr Baron (we wtorki), Anna Gacek (w środy), Piotr Metz (w czwartki) i Michał Margański (w piątki). Tym samym "Historii jak z książki" Marka Stremeckiego będzie można słuchać w poniedziałki, "Czasu niezwykłego" Elżbiety Korczyńskiej na zmianę z "Godziną wychowawczą" Katarzyny Pruchnickiej we wtorki, a "Białych plam" Mirosława Biełaszki w czwartki. Wszystkie te audycji będą teraz nadawane w godz. 23.05-24.00.

Na antenę Trójki wraca po 25 lata przerwy znana audycja "Winien i ma". Poprzednio była emitowana w latach 1985-1992, omawiano w niej, często w formie satyrycznej, paradoksy i meandry polskiej gospodarki. Obecnie będzie prowadzona przez Arkadiusza Ekierta, Wiktora Legowicza i Wojciecha Surmacza, a emitowana w piątki w godz. 9.05-10.00. W soboty rano będzie nadawana audycja "Myślidziecka 3/5/7" Katarzyny Stoparczyk, adresowana przede wszystkim do rodziców małych dzieci.

Pojawią się nowe cykle antenowe prezentowane w ramach pasma "Do południa" (emitowanego od poniedziałku do czwartku w godz. 9.05-12.00). Będą to "Opowiem wam piosenkę" Wioletty Myszkowskiej i "Co proszę?" Jana Niebudka (we wtorki); "Blogowskaz" Gabrieli Darmetko i "Nauka słuchania" Michała Margańskiego (w środy); oraz "Za górami, za lasami" Pawła Drozda (w czwartki). Ponadto kontynuowane będą audycje wprowadzone w letniej ramówce stacji: "Kwestia Kultury" Mariusza Cieślika, "Sztuka Kochana" Marka Kochana i "Audycja podzwrotnikowa" Wojciecha Cejrowskiego, a także "Dzika karta" dla młodych dziennikarzy muzycznych i "Polski bit" Hirka Wrony.