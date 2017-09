W minionym tygodniu "Jaka to melodia?" została przesunięta z godz. 17:55 na 18:55, o 17:25 emitowano nadal serial docu-crime "Komisariat", który jest obecny w ramówce od połowy czerwca. O 17:55 emitowany jest serial "Klan", natomiast o 18:25 wprowadzono do ramówki nowy teleturniej "Rodzina wie lepiej". W konsekwencji całe pasmo zanotowało znaczące spadki oglądalności. W związku z tym od początku tego tygodnia zamieniono miejscami w ramówce "Jaka to melodia?" i "Komisariat". Teleturniej jest emitowany o 17:25, a serial o 18:55.

- TVP1 miała zawsze silne pasmo od godz. 17:00 do ok. 19, a potem problem z utrzymaniem oglądalności do "Wiadomości". Trzonami tego pasma są "Teleexpress", "Jaka to melodia?" i "Klan" - duża część widowni programu informacyjnego oglądała też teleturniej muzyczny i potem zostawała też na telenowelę – mówi w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl Jakub Radziwilski, media investment manager w UM.

Zaznacza, że teoretycznie umieszczenie "Jaka to melodia?" przed "Wiadomościami" jest nie najgorszym manewrem. - Zarówno TVP1, jak i TVN robią wszystko, by ich główne programy informacyjne miały jak najkorzystniejszy start, bo potem "ciągną" widownię w prime-time - zaznacza. Dodaje, że umieszczenie "Komisariatu" zaraz po "Teleexpressie" zaburzyło sprawdzony układ ramówkowy.