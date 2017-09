Jak podaje portal wirtualnemedia.pl "O co chodzi" będzie emitowane od poniedziałku do piątku o godz. 18:25. Każde wydanie będzie trwało nieco ponad 20 minut. W programie gospodarze będą rozmawiać z gośćmi o bieżących sprawach politycznych, społecznych i gospodarczych. Prowadzącymi „O co chodzi” w kolejne dni będą Tadeusz Płużański, Bronisław Wildstein, Krzysztof Skowroński, Jacek Łęski i Magdalena Ogórek.

Ogórek jest związana z TVP Info od jesieni ub.r., współprowadzi "W tyle wizji" i "Studio Polska". Wildstein od września ub.r. do czerwca br. miał w TVP2 autorski program publicystyczny "Południk Wildsteina". Płużański od lipca br. jest wiceszefem TVP Info ds. publicystyki. Skowroński poprzednio prowadził w TVP Info cykl wywiadów "24 minuty". Natomiast Łęski przedstawia w stacji informacje gospodarcze i współprowadzi "Studio Polska", a w ub.r. tworzył program "Chodzi o pieniądze" w TVP1.

Poprzednio w popołudniowej ramówce TVP Info emitowane dwa cykle wywiadów: w poniedziałki "24 minuty" Krzysztofa Skowrońskiego, a od wtorku do piątku "Cztery strony", które w ostatnim czasie prowadzili Wojciech Mucha, Weronika Kostrzewa, Krzysztof Świątek i Piotr Pałka. Oba programy zniknęły z ramówki w wakacje, tak samo jak "Rzeczpospolita babska", "Istota" i trzy programy o tematyce zagranicznej.