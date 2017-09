- To jest nagroda nie tylko dla mnie, ale także dla mojego męża Maksymiliana, który jest ze mną zawsze. Pracujemy w "Dzienniku Gazecie Prawnej" i w każdy piątek wypełniamy mniej więcej trzy strony; są to z reguły bardzo fajne wywiady, bo ja lubię rozmawiać z ludźmi, wiedzieć co mają do powiedzenia i usłyszeć czego mi nie chcą powiedzieć, a w końcu mi mówią - powiedziała we wtorek Rigamonti odbierając nagrodę.

W głosowaniu kapituły wyłoniono cztery publikacje-finalistów. Spośród wszystkich publikacji zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali Donata Subbotko z "Gazety Wyborczej" za wywiady "Bezczelny jestem trochę" i "Jestem Polakiem, znaczy jestem coś wart", Wojciech Cieśla i Michał Krzymowski z tygodnika "Newsweek Polska" za tekst "Klimat Ziobry", Zbigniew Parafianowicz z "Dziennika Gazety Prawnej" za publikację "Tupolewizm na pokładzie embraera" oraz Magdalena Rigamonti z "Dziennika Gazety Prawnej" za cykl wywiadów "Stan wojenny", "Dzwonili politycy. Nie dam im się zagarnąć" oraz "Zasady są jasne – wygrała ta partia i morda w kubeł". To właśnie ona została laureatką tegorocznej edycji.

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu Nagrody Specjalnej. Otrzymała ją Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika "Znak" za odświeżenie i wzbogacenie formuły pisma, nawiązanie do najlepszych jego tradycji z jednoczesnym otwarciem na młodych autorów i odważne podejście do poruszanych tematów.

Nagroda im. Dariusza Fikusa przyznawana jest corocznie za dziennikarstwo najwyższej próby autorom tekstów poruszających tematy społecznie ważne i doskonałe pod względem warsztatowym i językowym. Nagrodę Dziennikarstwa Ekonomicznego otrzymali Leszek Baj, Vadim Makarenko i Piotr Skwirowski za cykl publikacji w „Gazecie Wyborczej” o efektach międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego dotyczącego jednej z największych afer podatkowych w historii.

Ogłoszenie nazwiska laureatki oraz wręczenie nagrody odbyło się podczas wtorkowej gali w Warszawie. Do momentu ujawnienia nazwisko laureata zna wyłącznie adwokat Andrzej Michałowski, który jest depozytariuszem werdyktu kapituły. Nagroda jest przyznawana za artykuły wydrukowane w języku polskim i w polskiej prasie w poprzednim roku. Nagrodę stanowią dyplom oraz 10 000 zł.

Dariusz Fikus od 1989 r. był redaktorem naczelnym "Rzeczpospolitej". Dwa lata później objął stanowisko prezesa wydającej gazetę Presspubliki. Obie funkcje pełnił do śmierci w 1996 r. Od 1998 r. nagrody jego imienia przyznawała redakcja "Rzeczpospolitej". W 2009 r. dzieci Dariusza Fikusa cofnęły tej gazecie pozwolenie na posługiwanie się ich nazwiskiem przy przyznawaniu nagrody. Obecnie właścicielem nagrody jest rodzina Fikusa, a współorganizatorem konkursu Press Club Polska.