Opłata miałaby być powiązana z podatkami PIT, KRUS oraz CIT. Płaciłoby się ją w ramach zeznania podatkowego raz na rok. Jak donosi "GW" miałaby ona wynosić w przeliczeniu na miesiąc ok. 8 złotych.

Okazuje się, że to wcale nie taka mała kwota. Obecnie abonament płaci się od gospodarstwa domowego, gdzie mieszka przeważnie kilka osób. Jeśli zapłacimy jednorazowo za cały rok, wydamy 20 zł miesięcznie. Nowa opłata wiąże się więc z podwyżką, bo jeśli w jednym domu mieszkają dwie albo trzy osoby, to wydadzą miesięcznie 16-24 złote. Wśród tych, którzy uczciwie płacili abonament przez ostatnie lata, ma zostać zorganizowana loteria z cennymi nagrodami. Zmiana dotyczy także emerytów. Do tej pory byli oni zwolnieni z opłaty. Teraz dostaną zniżkę i będą płacić 1 zł miesięcznie.

"GW" podaje, że ustawa miała wejść w życie dopiero na początku 2019 roku, ale szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański w radiu WNET wspomniał o 1 stycznia 2018 roku. To oznacza, że ustawa musi być uchwalona najpóźniej w listopadzie. Pośpiech wynika z coraz trudniejszej sytuacji finansowej telewizji publicznej.