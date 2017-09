Wicepremier i minister kultury, Piotr Gliński zaznaczył, że nie ma jeszcze decyzji, co do kierunku dekoncentracji mediów. Mamy przygotowane różne warianty, rozmawiamy z grupami, które są zainteresowane tymi zmianami. Przede wszystkim, nie mamy jeszcze decyzji naszej wewnętrznej, politycznej - powiedział.

Po raz kolejny zaznaczył, że należy ucywilizować rynek mediów, na którym niektóre podmioty kontrolują zbyt duży obszar. Chodzi o cywilizowanie rynku medialnego, bez napaści na kogokolwiek, bez obniżenia możliwości biznesowych komukolwiek. Natomiast chcemy racjonalizować rynek, który tego wymaga. Monopol w mediach to rzecz niebezpieczna dla demokracji - powiedział. Zwrócił uwagę, że takie ustawy funkcjonują w całej Europie.

O tym, że dekoncentracja mediów to jedna z reform, które PiS chce przeprowadzić w najbliższym czasie, mówił pod koniec lipca w TV Trwam prezes partii Jarosław Kaczyński; później mówił o tym wiceminister kultury Jarosław Sellin. Sellin zapowiedział, że projekt ustawy o dekoncentracji struktur właścicielskich w mediach zostanie ogłoszony wczesną jesienią.

Gliński pytany był również, czy jest możliwe, aby jeszcze w listopadzie została uchwalona ustawa o nowej opłacie abonamentowej? Nie sądzę - odpowiedział, jednocześnie zaznaczył, że stabilność finansowania mediów publicznych jest zapewniona i będzie zapewniona.

Jak mówił, została zrealizowana duża pożyczka dla mediów publicznych i to głównie dla wzmocnienia technologicznego stacji lokalnych. Będzie też rekompensata sumy budżetowej, która nie jest uzyskiwana z uwagi na zwolnienia. Przypomniał, że w kraju jest dość szeroka grupa polskich telewidzów i radiosłuchaczy, którzy są zwolnieni z opłat. Tego nie kwestionujemy, te zwolnienia będą utrzymane - zapowiedział. Zaznaczył jednak, że zgodnie z prawem europejskim, rekompensata będzie mogła być wypłacona za lata 2010-2014.

Według dotychczasowych informacji z resortu kultury, nowa opłata abonamentowa będzie pobierana od każdego płatnika podatków w wysokości ok. 8 zł na miesiąc; opłata medialna miałaby by być pobierana raz w roku, bądź raz na miesiąc - nie zostało to jeszcze przesądzone - przy okazji rozliczania podatku PIT, CIT i KRUS. Wicepremier rozmawiał z dziennikarzami przy okazji zwiedzania wystawy "Józef Panfil. Malarstwo i rysunek z lat 1979-2017", w Galerii Willa w Łodzi.