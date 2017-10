Aktorka na nagraniu zamieszczonym przez KPH zdradza historię z dzieciństwa, która była jednym z powodów, dla których zdecydowała się dołączyć do akcji. - Miałam 12, może 11 lat. Ojciec mój, bardzo gruntownie wykształcony lekarz, przyszedł do swojej mamy, czyli mojej babci i spytał dlaczego nie przychodzi do salonu, kiedy odwiedzają nas dwaj serdeczni przyjaciele: Marian i Andrzej? A babcia na to powiedziała: A idź tam! To są jakieś dziwolągi! To była para gejów, ja o tym nie wiedziałam – mówi.

Po czym zwraca się z apelem do wszystkich, którzy oglądają jej wypowiedź. - Proszę państwa, co mają zrobić dwaj mężczyźni lub dwie kobiety, które czują do siebie miłość, ponieważ takie są uwarunkowania natury? Proszę państwa, dla tych wszystkich, którzy wierzą, powiem tylko, że to są dzieci Boga. Je stworzył Bóg! Co mają zrobić z tą miłością? Nie mają innego wyjścia! Chcą się kochać. Więc ja bardzo proszę: pozwólmy im na to! - apeluje aktorka.

Czerwińska jest kolejną ambasadorką akcji społecznej KPH pod hasłem "Ramię w ramię po równość", w ramach której znane osoby zachęcają Polki i Polaków do akceptacji i solidarności z osobami LGBT, czyli lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi i transpłciowymi. Wśród ambasadorów znaleźli się m.in. Dorota Wellman, Małgorzata Ostrowska, Mela Koteluk, Mateusz Janicki, czy zespoły Lao Che i Lipali.