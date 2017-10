Obok personalnych zaczepek w stronę polityków, polityka migracyjna, terroryzm i uchodźcy to ulubione tematy Wojciecha Cejrowskiego. Nie trudno się, więc domyślić, że i tym razem zaskoczył widzów programu "Minęła dwudziesta" kolejną kontrowersyjną wypowiedzią.

- Trzeba uderzyć w klan, obiecać - zniszczymy twoich najbliższych, ich pokój domowy - spakujemy i wywieziemy precz - mówił Cejrowski. Jego zdaniem praktycznym rozwiązaniem byłoby…bezczeszczenie zwłok islamistów - najlepiej świńską krwią, bo te zwierzęta są w islamskiej kulturze uznawane za "nieczyste".

- Druga rzecz to świńska krew. Wszystkie zwłoki trzeba bezcześcić, w ich rozumieniu, świńską krwią. Kule muszą być moczone w świńskiej krwi. A jak do niego nie strzeliliśmy kulą maczaną w świńskiej krwi, to trzeba go pokropić nią przed pochowaniem w ziemi – mówił.