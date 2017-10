W tekście, który ukazał się w sobotę po południu na portalu tvp.info jego autor skupił się głównie na wpisach zamieszczonych w mediach społecznościowych przez niektórych lekarzy-rezydentów biorących udział w trwającym od 14 dni proteście.

Wśród "zlustrowanych" osób znalazła się Katarzyna Pikulska z Porozumienia Rezydentów OZZL. W tekście najpierw została przytoczona jej wypowiedź z jednego z wywiadów, w którym mówi: "Codziennie umierają ludzie. Według szacunków, umrą tysiące Polaków. Jeżeli nic się nie zmieni, tysiące Polaków będzie umierało przez najbliższe lata. To są fakty", po czym pojawia się w nim informacja, że internauci znaleźli wiele zdjęć lekarki-rezydentki, które świadczą o jej licznych zagranicznych wojażach. "Okazało się, że to miłośniczka podróży, która regularnie odwiedza egzotyczne zakątki świata" – czytamy.

Kontrowersje wokół rezydentów. Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem#wieszwiecejhttps://t.co/t7HKog1TWz — TVP Info (@tvp_info) 14 października 2017

Kolejnym "zbuntowanym medykiem" tvp.info nazywa Tomasza Rynkiewicza. "W wywiadzie dla dziennika „Polska Times” żalił się, że pracuje za 9 zł na godzinę i gdyby nie dorabiał na barze, to by „nie przeżył”. Jak się okazało, Rynkiewicz podobnie do Pikulskiej jest miłośnikiem zagranicznych podróży. Ponadto gustuje w kanapkach z kawiorem i drogich trunkach. Wszystko za 9 zł za godzinę pracy..." – komentuje autor tekstu.

Dostało się także Danielowi Łuszczewskiemu, który jak pisze tvp.info: "W dwa tygodnie po podjęciu pierwszej pracy podjął głodówkę z żądaniem pensji w kwocie prawie 9 tys. zł. Przeglądając profil internetowy młodego lekarza, można trafić na zdjęcie przedstawiające siedzibę niemieckiego parlamentu".

Artykuł wywołał ogromne poruszenie w sieci. Konrad Piasecki z Radia ZET stwierdził, że poszukiwanie w Internecie dowodów na to, że rezydenci podróżowali jest podłe, ale też zwyczajnie głupie.

To poszukiwanie w sieci dowodów na to, że rezydenci gdzieś podróżowali jest nie tylko podłe. Jest też zwyczajnie głupie. — Konrad_Piasecki (@KonradPiasecki) 14 października 2017

Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej" nazwał TVP Info "TVPropagandowa", a Tomasz Michalski z Onetu napisał, że to, co media publiczne robią z lekarzami i ich protestem, to "czysta definicja przemysłu pogardy".

To, co robią media publiczne z lekarzami, to czysta definicja przemysłu pogardy. Popiera ją JK twierdząc, że sytuacja w TVP jest prawidłowa — Tomasz Michalski (@chalski_m) 14 października 2017

Tekst skomentowała również blogerka Kataryna, która stwierdziła, że kawior ma szansę wyprzeć ośmiorniczki z PiS-owskiej narracji. W kolejnym zamieszczonym wpisie pytała naczelnego portalu Samuela Pereirę, czy mu nie wstyd. "Rozumiem nająć się do propagandy ale żeby taki poziom? - pytała. "Zaczynam wierzyć w reinkarnację… przede wszystkim Gomułki. Gdybym tego nie widział, mimo wszystko nie uwierzyłbym #TVPInfo #protestmedykow - pisał z kolei Marcin Celiński z "Liberte". Piotr Jaźwiński z Wyborcza.pl nazwał Wiadomości TVP - Grupą Rekonstrukcyjną DTV. W głównym wydaniu również pojawił się podobny ton informacji o protestach lekarzy-rezydentów.

Nie mieści mi się to w głowie. Grupa Rekonstrukcyjna Dziennika Telewizyjnego przebija pierwowzór. Nie wiem jak można mieć do siebie szacunek pic.twitter.com/TF10Cpi03B — kataryna (@katarynaaa) 14 października 2017

"Sporo ludzi ma z tym problem, więc wyjaśniam: TVP Info jest jak "Wiadomości" - nie istnieje jako źródło informacji. Dajcie sobie spokój" - ocenił z kolei Tomasz Skory z RMF FM. Niektórzy jak Adrian Zandberg wyjaśniali autorowi, że podróże rezydentki to wyjazd na misję medyczną do Kurdystanu.

W TVP "hakiem" na rezydentkę jest... jej wyjazd na misję medyczną do Kurdystanu. Nie macie wstydu, @DawidWildstein,@SamPereira_. Moralne dno — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) 14 października 2017

W środę w programie "Minęła 20" wyemitowana została sonda przeprowadzona przez Łukasza Sitka, który zadawał pytanie: "Czy lekarze w Polsce klepią biedę?". Wszystkie odpowiedzi były negatywne. Wówczas wielu internautów, w tym dziennikarzy uznało ją za stronniczą.