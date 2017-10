Program Bartłomieja Misiewicza jest cały czas przygotowywany. Nie chcieliśmy z nim startować w pewnym stanie niegotowości. Wolimy, żeby pewne emocje wokół niego wystygły i wykorzystać w pełni jego wiedzę. Szum wokół pana Bartłomieja Misiewicza osiągnął już poziom paranoi, każde jego pojawienie się publicznie jest w mediach odnotowane. On ma ogromną wiedzę, jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa i jako dziennikarze chcemy go do tego wykorzystać - mówi serwisowi Wirtualnemedia.pl Tomasz Sakiewicz.

Wiceprezes Telewizji Republika nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie o termin premiery programu, zaznaczył jedynie, że prace nad całą ramówką stacji mają zakończyć się w tym roku.