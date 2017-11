Wojciech Zimiński w geście solidarności z Arturem Andrusem i Robertem Kantereitem postanowił również rozstać się z radiową Trójką. – Moja wytrzymałość na świństwo się skończyła – taką wypowiedź satyryka cytuje portal wyborcza.pl.

O tym, że atmosfera w zespole jest fatalna w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" powiedział Michał Olszański, który również pracuje w Trójce. - Mamy poczucie, że zmuszenie Artura i Roberta do odejścia to działanie na szkodę spółki. Radio pozbywa się naprawdę wybitnych dziennikarzy - skomentował sytuację. Jego zdaniem odmowa zgody na współpracę Andrusa i Kantereita z TVN24 jest bezsensowna.

- Argument, że Polskie Radio nie chce się dzielić gwiazdami, jest dla nas niezrozumiały. Od lat pracowali w Trójce i współpracowali z TVN 24 i nie było żadnych problemów - zwrócił uwagę. Dodał, że część dziennikarzy nie chce przejąć po Kantereicie prowadzenie popołudniowego wydania "Zapraszamy do Trójki".

- Wiem, że Krystian Hanke jest bardzo rozbity i na razie konsekwentnie odmawia prowadzenia popołudniówki. W czwartek zastępstwo miał Kuba Strzyczkowski, w piątek, wiadomo, też Kuba. Co do poniedziałku, jeszcze nie wiadomo – mówi Olszański. Podkreśla, że odejście wieloletnich dziennikarzy Trójki sprawia, że stacja w coraz większym stopniu traci swój charakter. On sam nie może zostać zwolniony, bo ma 63 lata i jest w tzw. okresie ochronnym przed emeryturą. - Więc na razie zostałem, ale też mam granice. Mogę powiedzieć, że sam się nad tym zastanawiam, czy nie przyjdzie taki moment, iż trzeba będzie odejść - zaznaczył.

Powiedział, że dziennikarze ze starej ekipy starają się robić dawną Trójkę. - To koncepcja "róbmy swoje i brońmy tego, co jeszcze jest do obrony" – powiedział.

Losy obydwu dziennikarzy ważyły się od kilku dni. W czwartek serwis press.pl podal informację, że zarówno Andrus jak i Kantereit odchodzą z radiowej Trójki i nie dostali pozwolenia na współpracę z TVN24. Pierwszy jest jednym z prowadzących "Szkło kontaktowe", drugi programu porannego "Wstajesz i wiesz" w tej stacji.