Roman Młodkowski jest obecnie dyrektorem programowym polskiej edycji "Forbesa" (RASP). Do końca kwietnia br. pracował jako dyrektor zarządzający segmentu biznes i finanse w Grupie Onet-RASP. Wcześniej przez wiele lat był związany z Grupą TVN. Od powstania stacji w 1997 roku pracował m.in. jako reporter krajowy, autorem magazynu "Fakty, ludzie, pieniądze" i współprowadzący weekendowych wydań "Faktów" oraz dyrektorem TVN CNBC.

Poprzedni prezes PAP Artur Dmochowski złożył rezygnację 12 października, niedługo po tym, jak rada nadzorcza zawiesiła go w pełnieniu obowiązków. Od tego czasu RMN na dwóch posiedzeniach zamierzała wybrać na to stanowisko Jolantę Hajdasz – zgłoszoną przez radę nadzorczą. Hajdasz od czerwca tego roku kieruje Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W przeszłości była m.in. dyrektorem TVP 3 Poznań. Jak nam mówił przewodniczący RMN Krzysztof Czabański, jej kandydatura już na posiedzeniu 12 października została dobrze oceniona, natomiast nie doszło do głosowania, ponieważ Hajdasz nie była w stanie określić, kiedy będzie mogła podjąć pracę w PAP. Ta sytuacja powtórzyła się na kolejnym posiedzeniu Rady Mediów Narodowych 26 października. Kolejne podejście zaplanowano na 23 listopada.

Juliusz Braun, zgłaszając kandydaturę Romana Młodkowskiego, stwierdził w piśmie do RMN, że "Polska Agencja Prasowa potrzebuje prezesa o wysokich kwalifikacjach, dużym doświadczeniu i dorobku zawodowym, a także wysokim autorytecie. Powinna to być jednocześnie osoba niezaangażowana w bieżące spory i konflikty polityczne. Roman Młodkowski spełnia te kryteria. Ma wielkie doświadczenie managerskie obejmujące wszystkie typy współczesnych mediów, a także doświadczenie dziennikarskie obejmujące wszystkie typy newsroomów i firm medialnych (radio, telewizja, prasa, Internet) i rozliczne funkcje: producent, wydawca, reporter autor tekstów, prezenter radiowy i telewizyjny. Jest twórcą informacyjnych magazynów tematycznych. Posiada również doświadczenie międzynarodowe".

Obecnie zarząd PAP tworzą: oddelegowany z rady nadzorczej Tomasz Giziński i Hanna Myjak, specjalizująca się w finansach i z dużym doświadczeniem w Agencji Nieruchomości Rolnych, wybrana do zarządu PAP 12 października (wcześniej zarząd był jednoosobowy).

- PAP zasługuje na więcej, niż jednego kandydata. To ważna instytucja dla rynku informacyjnego w Polsce - stwierdza Roman Młodkowski, pytany o motywy kandydowania na prezesa Agencji.