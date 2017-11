W czasie programu na żywo dziennikarze dyskutowali o wczorajszym Marszu Niepodległości, w tym m.in. o wznoszonych w czasie jego trwania hasłach. Piotr Stasiński przekonywał, że transparenty i okrzyki, wobec których pojawia się najwięcej zarzutów, to nie był margines. - Były symbole neofaszystowskie, rasistowskie, w dodatku jeszcze wulgarne, kibolskie, pełne obelg. Grupa kiboli oddała mocz na mur Muzeum Wojska Polskiego. Skopano grupkę kobiet na Moście Poniatowskiego, wyzywając je od najgorszych ku...w - wyliczał Stasiński. Zacytował również zawołanie, które uwieczniły m.in. kamery: Cała Polska śpiewa z nami, wyp...ć z uchodźcami.

Piotr Stasiński w „Loża prasowa” pic.twitter.com/tLQ4fsAGWA — Roman Kozłowski 🇪🇺 (@bimbol_jg) 12 November 2017

Jako że program nadawany był na żywo, nie było możliwości wyciszenia wulgaryzmów. I właśnie to poruszyło marszałka Senatu. Zapowiedział on doniesienie na Stasińskiego za "wulgarne opinie". Stwierdził, że w czasie programu grał z wnukiem w szachy i to właśnie on zareagował na słowa "k...a" i "wyp...ć".

Jutro zgłoszę do #prokuratura doniesienie na Pana #Stasiński.ego który w programie #lożaprasowa @tvn24 wypowiadał wulgarne opinie. — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) 12 November 2017