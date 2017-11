Cezary Gmyz, odpisując byłemu ministrowi edukacji w rządzie PiS , sparafrazował jeden z bardziej znanych cytatów z Józefa Piłsudskiego. "Kto za młodu nie był nacjonalistą, ten na starość będzie świnią" - brzmi treść odpowiedzi Gmyza na wpis Giertycha.

Okazuje się jednak, że pierwotna treść tweeta dziennikarza, jak piszą inni internauci, brzmiała nieco inaczej, a słowo "nacjonalistą" było zastąpione "faszystą". Sam Gmyz zaprzeczył, że wpis oryginalnie wyglądał inaczej i zarzucił Maciejowi Laskowi, który udostępnił wpis z "faszystą", dokonanie przeróbki oraz zażądał od niego przeprosin.

Tą opinię polskiego "dziennikarza" z 2017 roku podaję pod rozwagę żyjącym Powstańcom Warszawskim i wszystkim, którzy walczyli z niemieckim i włoskim faszyzmem. pic.twitter.com/GzAvs1M5fE — Maciej Lasek 🇵🇱 (@LasekMaciej) 13 November 2017

Część z użytkowników popiera jednak stanowisko Laska i potwierdza, że pierwotnie we wpisie widniało słowo "faszyzm". Gmyz i część z osób obserwujących jego profil uważają, że doszło jednak do manipulacji. Jak dostrzegło czujne oko internautów wpisy z "faszystą" i "nacjonalistą" mają różne godziny publikacji. Różnica wynosi dokładnie dwie minuty i dodaje wiarygodności Maciejowi Laskowi.

Wpis Gmyza to przeróbka słów marszałka Józefa Piłsudskiego. Mówił on, że "kto nie był socjalistą za młodu, ten na starość będzie sku*******m". Przypisuje się je również Otto von Bismarckowi, który miał do tego stwierdzenia dodać jeszcze, że "kto na starość socjalistą pozostał, ten jest po prostu głupi".