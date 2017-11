Znana modelka Anja Rubik postanowiła zaangażować się w kampanię, która ma na celu edukację seksualną Polaków. Rubik ma już jednak przeciwników swojej aktywności. Jedną z osób, której nie podoba się ta inicjatywa jest córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej – Marta Kaczyńska.

Według niej Rubik traktuje temat seksu bardzo powierzchownie. Jak pisze w swoim felietonie dla "Sieci prawdy" w jednym z filmików kampanii poruszany jest temat masturbacji. Zdaniem Kaczyńskiej nie ma w nim "o ryzyku uzależnienia od wskazanej czynności ani słowa". Nie spodobał jej się też "infantylny sposób" zobrazowania tzw. "pierwszego razu", gdzie pokazano ją jako "bułkę z szynką". - Nie wspomniano o tym, że może nie warto nadmiernie się z nią śpieszyć, że warto poczekać, aż będzie się odpowiednio dojrzałym – pisze Kaczyńska.

Według niej autorzy kampanii „normy kulturowe, zasady moralne czy też dojrzałość emocjonalną do nawiązania intymnej relacji z drugim człowiekiem zupełnie zignorowali (...)”. - Nie ma mowy o tym, że najbezpieczniej jest po prostu mieć jednego, stałego partnera, o małżonku nie wspominając – pisze Kaczyńska.

Uważa też, że "seks bez uczuciowego oddania to droga donikąd". - Oddając się sobie nawzajem wyłącznie z hedonistycznych pobudek, poddajemy się animizacji i uwsteczniamy (...) Promując wśród młodych ludzi utrzymywanie kontaktów opartych wyłącznie na więzach fizycznych, utrudniamy kształtowanie zdolności do nawiązywania trwałych związków, co prędzej czy później nieuchronnie prowadzi do atomizacji społeczeństwa, a więc jego osłabienia – uważa.

Marta Kaczyńska jest córką Lecha i Marii Kaczyńskich, którzy zginęli 10 kwietnia w katastrofie w Smoleńsku. Jest matką dwóch córek – Ewy i Martyny.