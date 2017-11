Zjazd delegatów SDP, wybrał w sobotę Skowrońskiego na trzecią kadencję na stanowisko prezesa zarządu głównego. Prezes uzyskał w głosowaniu poparcie 79 delegatów. Natomiast Stefanowi Truszczyńskiemu przyznano 31 głosów, a Zbigniewowi Rytlowi 13 głosów.

Po ogłoszeniu wyników, Skowroński podziękował wszystkim delegatom za zaufanie. To moment wielkiej euforii we mnie. To też wielka satysfakcja, że zostałem po raz trzeci prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i to w pierwszej turze wyborów – zaznaczył. Prezes SDP skierował specjalne podziękowanie do Stefana Truszczyńskiego. Nigdy nie myślałem, że będę się z nim mierzył w takich zawodach o prezesurę. Chciałbym mu bardzo podziękować, bo wiem, że wszystkie słowa, które tu wypowiedział nerwowo, płynęły z wielkiej troski o SDP – podkreślił.

Zjazd Delegatów SDP, najwyższa władza organizacji, wybrał również Zarząd Główny SDP w kadencji 2017-2020. W skład tego grona weszli (w kolejności głosowania): Witold Gadowski, Jolanta Hajdasz, Mariusz Pilis, Aleksandra Rybińska, Jadwiga Chmielowska, Piotr Legutko, Stefan Truszczyński, Tadeusz Woźniak, Ireneusz Bruski, Maria Gietz, Marek Palczewski.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest najstarszą organizacją dziennikarską w Polsce. Liczy ponad 2700 członków i ma 16 oddziałów terenowych w największych miastach Polski. Podstawowe cele statutowe stowarzyszenia to: dbałość o rzetelne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów, wspieranie twórczości dziennikarskiej, dbałość o etykę zawodową dziennikarzy i ochrona ich praw.