Tytuł Dziennikarza Roku przyznawany "za profesjonalizm, promowanie światowych standardów pracy w mediach i przestrzeganie etycznych kanonów zawodu" przyznano w tym roku Wojciechowi Bojanowskiemu, reporterowi "Faktów" TVN. Wyróżniono go m.in. "za niestrudzone podążanie za tropem i zachowanie standardów, także w obliczu nacisków ze strony organów ścigania, za bezkompromisowość w podejmowaniu tematów, które władze chcą ukryć, za przypomnienie, że dziennikarstwo to też ważna moc sprawcza, za stawanie w obronie tajemnicy dziennikarskiej".

- Bardzo wierzę, że w tych trudnych, skomplikowanych czasach, kiedy dziennikarze są zwalniani z tajemnicy dziennikarskiej, kiedy nakładane są duże finansowe kary, kiedy czasem strach wyjść na manifestację – to są właśnie idealne okoliczności do renesansu dziennikarstwa - powiedział Bojanowski, odbierając wyróżnienie. Jak dodał, to czym się zajmuje traktuje "jako wielkie zobowiązanie".

Wyróżniony zwrócił się także do środowiska dziennikarskiego. - To od nas zależy – od naszego zaangażowania - czy tę niezależność dziennikarską o której tyle dzisiaj mówiliśmy - utrzymamy, czy będziemy się wspierać, walczyć o to; czy będzie nam na tym zależeć, by poprzez swoją pracę pokazywać, że dobre dziennikarstwo zawsze się obroni - powiedział.

W tym plebiscycie kolejne miejsca zajęli: Robert Mazurek (m.in. RMF FM oraz "Dziennik Gazeta Prawna" ), Justyna Kopińska ("Duży Format – Gazeta Wyborcza"), redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" Piotr Mucharski i Magdalena Rigamonti ("Dziennik Gazeta Prawna").

Nagrody w siedmiu kategoriach

Podczas 21. gali finałowej, która odbyła się we wtorek w warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, poznaliśmy również pozostałych laureatów; odebrali oni Grand Pressy na najlepsze materiały dziennikarskie w poszczególnych kategoriach.

Bojanowski okazał się zwycięzcą również w kategorii Dziennikarstwo Śledcze, w której nagrodzono "Śmierć w komisariacie" ("Superwizjer" TVN 24); jak podkreślono reporter odkrył "prawdę o śmierci 25-letniego Igora Stachowiaka, którego w komisariacie Wrocław Stare Miasto policjanci dręczyli i torturowali za pomocą paralizatora, a potem przez rok ukrywali tę zbrodnię przed opinią publiczną".

Za najważniejszą w kategorii News uznano informację "Zderzenie kolumny rządowej. Premier Beata Szydło w szpitalu" "Faktów" RMF FM, które jako pierwsze medium poinformowały o wypadku samochodu wiozącego premier Beatę Szydło w Oświęcimiu. Z kolei najlepszym tekstem publicystycznym okazał się "W imię brata" Andrzeja Stankiewicza ("Tygodnik Powszechny"), "w którym autor na licznych przykładach pokazuje, jak bardzo bieżąca polityka uprawiana przez Jarosława Kaczyńskiego odstaje od idei, które głosił jego brat, były prezydent Polski".

Wyróżniono także reportaże - najlepszym prasowym materiałem okazał się "Dom zły" Katarzyny Włodkowskiej ("Duży Format - Gazeta Wyborcza"), "opisujący tragiczną historię Ewy, którą mąż przez dwa lata więził w piwnicy, głodził, bił i gwałcił, lecz żadne urzędy i organy ścigania jej nie uwierzyły i nie pomogły". Wśród reportaży radiowych wygrała "Kenia - wojna o trawę" Agaty Kasprolewicz (Program I Polskiego Radia) "opowiadający o tym, jak politycy w Kenii, walcząc o głosy w wyborach, wykorzystują nienawiść rasową". Z kolei za najlepszy materiał telewizyjny uznano opowieść o tajemniczym morderstwie młodej dziewczyny pt. "Jak zamordowano Iwonę Cygan" Anny Barańskiej-Całek i Michała Fuji ("Superwizjer").

Według jury najlepszy wywiad w tym roku przeprowadziła Magdalena Kicińska ("Wysokie Obcasy - Gazeta Wyborcza"), która w "Bił mnie tylko w nocy" ukazała historię Karoliny Piaseckiej, żony polityka, który przez lata stosował przemoc wobec jej i ich córek.

W kategorii Dziennikarstwo specjalistyczne zwyciężył cykl "Bezprawie. Sieci apteczne od środka" Patryka Słowika i Jakuba Styczyńskiego ("Dziennik Gazeta Prawna"), opisujący "biznes apteczny, jego mroczną stronę i wielkie pieniądze, które sprawiają, że państwowi kontrolerzy są bezradni". Z kolei nagrodą "za innowacyjne podejście w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej", czyli Grand Press Digital nagrodzono Outride.rs - innowacyjny projekt dziennikarski, w ramach którego powstają reportaże multimedialne, analizy i relacje z ważnych wydarzeń na świecie; powstał on z inicjatywy Anny i Jakuba Górnickich, a laureaci nagrody, której partnerem jest Facebook, otrzymali czek na 15 tys. zł.

Nagrodę Grand Press Economy dla dziennikarza "wyróżniającego się profesjonalizmem, rzetelną i obiektywną prezentacją tematów ekonomicznych, wysoką jakością publikowanych materiałów" przyznano Tomaszowi Jóźwikowi ("Dziennik Gazeta Prawna") za "wnikliwe prześwietlanie raportów finansowych spółek i prezentowanie ich bez publicystycznych emocji i politycznego skrzywienia". Laureat nagrody, której partnerem jest Allegro, dostał czek na 15 tys. zł.

Ustanowiona dwa lata temu Nagrodę im. Bohdana Tomaszewskiego dla dziennikarza sportowego mającego "doskonały warsztat dziennikarski" oraz prezentującego "elegancję w posługiwaniu się językiem polskim oraz wysoką kulturę zawodową i osobistą", odebrał Paweł Wilkowicz. (Sport.pl). "Ma ogromną wiedzę o świecie, która pozwala mu poruszać się swobodnie po tematach ze sportem związanych tylko okazjonalnie. Jego cykliczne +Sam na sam+ ze sportowcami i trenerami to przykład najwyższej jakości wywiadów wideo w polskim internecie" - uzasadniono. Laureat odebrał czek na 10 tys. zł i statuetkę - replikę pucharu wręczanego zwycięzcom turnieju tenisowego Bohdan Tomaszewski Cup.

Dziennikarza Roku wytypowano głosami kolegiów redakcyjnych polskich mediów. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wskazuje zaś jury, w którym w tym roku zasiadali: Kamila Ceran, Roman Czejarek, Krzysztof Jedlak, Renata Gluza, Jerzy Jurecki, Marcin Kowalczyk, Edward Miszczak, Andrzej Skworz, Dariusz Rosiak, Sławomir Sierakowski, Radosław Sławiński, Tadeusz Sołtys, Marek Twaróg oraz Michel Viatteau.

Nagrodą dla Dziennikarza Roku 2017 jest czek równowartości 10 tys. euro, statuetka stalówki zaprojektowana przez Annę Rzeźnik oraz prezent od firmy Huawei, smartfon Mate 10 Pro. Zwycięzcy w kategoriach otrzymali z kolei czeki o równowartości 1000 euro, a w kategorii Dziennikarstwo specjalistyczne - dodatkowo smartfon Huawei - Mate 10 Pro wspomagany przez sztuczną inteligencję.

Grand Press to największy prestiżowy konkurs dziennikarski, organizowany od 1997 roku przez magazyn "Press". Do tegorocznej edycji zgłoszono rekordową liczbę 800 prac, a do finału - decyzją jury - zakwalifikowano 54 materiały. Gościem specjalnym tegorocznej gali był Ajder Mużdabajew - zastępca dyrektora generalnego krymsko-tatarskiego kanału telewizyjnego ATR nadającego z Kijowa.

PEŁNA LISTA NOMINOWANYCH

Kategoria NEWS

1/ Wywiad Magdaleny Rigamonti z Wacławem Berczyńskim pt. „Czasem kłócę się z Macierewiczem” („Dziennik Gazeta Prawna”), w którym szef smoleńskiej podkomisji przyznał, że to on „wykończył” caracale, czyli że mimo braku stosownych uprawnień miał wpływ na przetarg na francuskie śmigłowce.

2/ „Kompromitujący błąd szefostwa Autosanu” – informacja Marka Balawajdera i Krzysztofa Zasady („Fakty” RMF FM) o tym, że wskutek 20-minutowego opóźnienia przy składaniu dokumentów przetargowych władze spółki Autosan pozbawiły firmę szansy na zdobycie zamówienia od armii wartego prawie 30 mln zł.

3/ Cykl „Fortel PiS w walucie euro” – Agata Kondzińska i Tomasz Bielecki („Gazeta Wyborcza”) ujawnili, że Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w 2015 roku partyjną konwencję za unijne pieniądze.

4/ „Zderzenie kolumny rządowej. Premier Beata Szydło w szpitalu” – informacja „Faktów” RMF FM, które jako pierwsze medium poinformowały o wypadku samochodu wiozącego premier Beatę Szydło w Oświęcimiu.

5/ „Wysoka pensja Kijowskiego w KOD” – tekst Marcina Dobskiego (Rp.pl) ujawniający, że ponad 90 tys. zł ze zbiórek prowadzonych przez Komitet Społeczny KOD trafiło do firmy Mateusza Kijowskiego i jego żony.

6/ „8 ciał w trumnie generała” – informacja Agnieszki Burzyńskiej („Fakt”) o wynikach ekshumacji ciała gen. Bronisława Kwiatkowskiego, jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej, w którego trumnie znaleziono szczątki siedmiu innych ofiar katastrofy.

7/ Cykl „Senat przyjął nie tę ustawę” – Patryk Słowik i Piotr Szymaniak („Dziennik Gazeta Prawna”) wykazali, że senatorowie głosowali nad inną wersją ustawy o Sądzie Najwyższym niż posłowie.

Kategoria DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE

1/ „Działacz PiS i jego kariera w państwowej spółce” – materiał Jarosława Jabrzyka i Bertolda Kittela („Superwizjer” TVN) ujawniający, w jaki sposób działacz PiS w Kozienicach wyłudzał pieniądze, zniszczył karierę prezesa koncernu Enea, a po zwycięstwie PiS w wyborach został doradcą nowego prezesa.

2/ „Śmierć w komisariacie” – materiał Wojciecha Bojanowskiego („Superwizjer” TVN 24) odkrywający prawdę o śmierci 25-letniego Igora Stachowiaka, którego w komisariacie Wrocław Stare Miasto policjanci dręczyli i torturowali za pomocą paralizatora, a potem przez rok ukrywali tę zbrodnię przed opinią publiczną.

3/ „Mała prosiła, żeby jej nie zabijać” – materiał Ewy Żarskiej (Polsat News), która dzięki dziennikarskiemu śledztwu dotarła do nowych informacji na temat pedofila Krzysztofa P. opisującego w e-mailach swoją działalność – rzekome porwania, gwałty i morderstwa kilkuletnich dziewczynek. Dzięki temu materiałowi Krzysztof P. został zatrzymany w Rosji.

4/ „Jaja z niespodzianką” – materiał Joanny Pęcherskiej i Tomasza Patory („Uwaga!” TVN) ujawniający, że w firmie dostarczającej jaja m.in. do supermarketów pracownicy mieli podrabiane książeczki badań sanitarnych, a masę jajeczną produkowano z jaj popsutych i zebranych z podłogi.

5/ „Nowy biznes twórcy piramidy finansowej” – Szymon Jadczak („Superwizjer” TVN) ujawnił, że Andrzej K., który robił interesy z twórcą Amber Gold, założył własną piramidę finansową Finroyal, wyłudzając ponad 100 mln zł od 1700 osób, a następnie, nie poniósłszy żadnych konsekwencji, za pieniądze z piramidy rozwinął nowy biznes w Warszawie – też oparty na oszustwach.

6/ Cykl „sPiS zasobów własnych” – raport Dawida Tokarza („Puls Biznesu”) prezentujący listę działaczy Prawa i Sprawiedliwości, partii satelickich oraz członków ich rodzin i znajomych, którzy po wygranych przez PiS wyborach objęli stanowiska w państwowych spółkach, agencjach i urzędach.

7/ „Wysyp” – Maciej Kuciel i Daniel Liszkiewicz („Superwizjer” TVN 24) wyśledzili, że spółka ze Skawiny od lat, zamiast utylizować groźne chemiczne odpady, nielegalnie zakopuje je na Śląsku – i to za pozwoleniem urzędników.

Kategoria PUBLICYSTYKA

1/ „Życie poza życiem” – tekst Agnieszki Sowy („Polityka”) uświadamia, że rodzice dwóch tysięcy dzieci urodzonych z głębokimi wadami nie mają znikąd pomocy.

2/ „Nakręcona wojna” – tekst Karoliny Lewestam („Dziennik Gazeta Prawna”) o tym, że wbrew powszechnemu przekonaniu konflikt polsko-polski służy poszczególnym aktorom, ale wyniszcza nas jako społeczeństwo.

3/ „Jeszcze plus czy trochę minus?” – Rafał Woś („Polityka”) udowadnia, że program 500 plus stał się dla PiS bronią atomową, której nie da się już odłożyć na bok.

4/ „W imię brata” – tekst Andrzeja Stankiewicza („Tygodnik Powszechny”), w którym autor na licznych przykładach pokazuje, jak bardzo bieżąca polityka uprawiana przez Jarosława Kaczyńskiego odstaje od idei, które głosił jego brat, były prezydent Polski.

5/ „Atomy kontra wspólnota PiS” – tekst Andrzeja Andrysiaka („Dziennik Gazeta Prawna”) o tym, że wszystkie dotychczasowe idee, które mogły napędzać opozycję w Polsce, wypaliły się i zgasły.

6/ „Ełk. Jedno z tych pięknych miast” – tekst Michała Olszewskiego („Gazeta Wyborcza – Magazyn Świąteczny”) będący sugestywną analizą przyczyn rasizmu w Polsce na przykładzie Ełku. W zmodernizowanym przez fundusze unijne mieście zmieniło się wiele – oprócz serc i głów.

7/ „Czy prawda nas wyzwoli?” – tekst Ludwiki Włodek (Dziennik Opinii), w którym autorka apeluje, by polscy redaktorzy uważniej sprawdzali fakty, a dziennikarze nie mijali się z prawdą, bo okłamując czytelników, podważają swój sens istnienia.

Kategoria REPORTAŻ PRASOWY

1/ „Zwiodło mnie, że to ksiądz” – reportaż Justyny Kopińskiej („Duży Format – Gazeta Wyborcza”) o księdzu Romanie, który mimo wyroku za przestępstwa seksualne wobec nieletniej nadal odprawiał msze i miał kontakt z młodzieżą.

2/ „Trudno kogoś ratować, gdy życie rozlewa się po podłodze i kapie z 5. na 4. piętro” – reportaż Pawła Kapusty (Magazyn.wp.pl) obrazujący nieludzki system pracy ratowników medycznych.

3/ „Teatr polski” – reportaż Igora T. Miecika („Gazeta Wyborcza – Magazyn Świąteczny”) opisujący konflikt we wrocławskim Teatrze Polskim po tym, jak zwolniono dyrektora i zatrudniono nowego, który podzielił zespół.

4/ „Laleczka się nie boi” – reportaż Anny Goc („Tygodnik Powszechny”) o braku elementarnego szacunku do człowieka i bezduszności lekarzy w kontaktach z pacjentkami.

5/ „Dom zły” – reportaż Katarzyny Włodkowskiej („Duży Format – Gazeta Wyborcza”) opisujący tragiczną historię Ewy, którą mąż przez dwa lata więził w piwnicy, głodził, bił i gwałcił, lecz żadne urzędy i organy ścigania jej nie uwierzyły i nie pomogły.

6/ Cykl „Z afisza do więzienia. Pani choreograf spała z Szymonem, teraz Szymon śpi” – Małgorzata Goślińska (Magazyn TVN24) przedstawia historię 14-letniego ucznia szkoły baletowej, którego nauczycielka wykorzystywała seksualnie. Chłopiec po próbie samobójczej jest w śpiączce, a ona długo unikała więzienia.

7/ „Szepty i krzyki” – reportaż Małgorzaty I. Niemczyńskiej („Gazeta Wyborcza – Magazyn Świąteczny”) o życiu mieszkańców Domu Artystów Weteranów Scen Polskich, którzy po przeprowadzce tu przechodzą żałobę po sobie samym z dawnych lat.

Kategoria REPORTAŻ RADIOWY

1/ „Gdzie rodziła się wolność” – reportaż Kamila Hypkiego (Polskie Radio Zachód) o stłumionej przez oddziały ZOMO manifestacji w obronie Solidarności w Gorzowie Wielkopolskim w 1982 roku.

2/ „Nierozłączni” – reportaż Bartosza Panka (Program II Polskiego Radia), historia z czasów PRL o braciach Mieczysławie i Piotrze Ejsmontach, którzy od dziecka marzyli o rejsie dookoła świata i podporządkowali temu całe swoje życie i śmierć.

3/ „Wyspa” – reportaż Anny Dudzińskiej (Polskie Radio Katowice) o Lampedusie. Ta włoska wyspa i jej mieszkańcy w czasach kryzysu uchodźczego stali się symbolem człowieczeństwa, którego brakuje w wielu krajach Europy.

4/ „Kenia – wojna o trawę” – reportaż Agaty Kasprolewicz (Program I Polskiego Radia) opowiadający o tym, jak politycy w Kenii, walcząc o głosy w wyborach, wykorzystują nienawiść rasową.

5/ „Nigdy nie odwracam głowy” – reportaż Cezarego Galka (Polskie Radio Zachód) o Kajetanie, który nie potrafi nie pomóc człowiekowi, gdy widzi, że potrzebuje pomocy lekarskiej.

6/ „Dziewczynka z Topolowej 6” – reportaż Adriany Andrzejewskiej i Żanety Walentyn (Polskie Radio Pomorza i Kujaw) o historii Chavy Nissimov, która przeżyła wojnę po ucieczce z warszawskiego getta dzięki rodzinie Walczaków.

Kategoria REPORTAŻ TELEWIZYJNY

1/ „Jak zamordowano Iwonę Cygan” – reportaż Anny Barańskiej-Całek i Michała Fui („Superwizjer” TVN 24), którzy 19 lat po głośnym zabójstwie w Szczucinie dotarli do ważnych świadków i wcześniej niepublikowanych dokumentów, wskazując nowe poszlaki mogące obciążać policjantów.

2/ „Ukraiński punkt widzenia” – reportaż Magdaleny Raczkowskiej-Kazek („Czarno na białym” TVN 24) opowiadający o rzezi wołyńskiej z punktu widzenia Ukraińców.

3/ „Rakka” – reportaż Marka Sygacza (Polsat News), który pokazuje ostatnią fazę odbijania stolicy tzw. Państwa Islamskiego, Rakki, z rąk dżihadystów, a także zniszczony Mosul i walki na froncie pod Hawiją.

4/ „Białoruska sztuka przetrwania” – reportaż Katarzyny Górniak („Superwizjer” TVN 24) opowiadający o działalności undergroundowego Białoruskiego Wolnego Teatru, który działa w Mińsku mimo zakazu władz i ustawicznych aresztowań zarówno aktorów, jak i widowni.

5/ „Na obcej ulicy” – reportaż Tomasza Patory („Uwaga!” TVN) o polskich bezdomnych w Berlinie, którzy ani myślą o powrocie do kraju.

6/ „Taki trochę chory” – reportaż Moniki Skrzypczak („Magazyn Ekspresu Reporterów” TVP 2) o chorym na stwardnienie rozsiane Jacku Nochu, który walczy z chorobą za pomocą śmiechu, dając radość innym.

7/ „Dlaczego Boguś musiał umrzeć” – reportaż Joanny Bukowskiej i Kingi Wachulec („Uwaga!” TVN) pokazujący, jak wiara ludzi w szarlatanów połączona z zaniedbaniami urzędników doprowadziła do śmierci dziecka, które miało szanse na wyleczenie.

Kategoria WYWIAD

1/ „Pójdziemy szukać krasnoludków nocą” – wywiad Izy Michalewicz („Duży Format – Gazeta Wyborcza”) z Patrycją Volny, córką Jacka Kaczmarskiego, o życiu z ojcem chorym na sławę i alkohol.

2/ „Bił mnie tylko w nocy” – wywiad Magdaleny Kicińskiej („Wysokie Obcasy – Gazeta Wyborcza”) z Karoliną Piasecką, której mąż polityk, zdeklarowany katolik, latami znęcał się nad żoną i terroryzował córki.

3/ „Nigdy nie spotkałam diabła” – wywiad Wojciecha Staszewskiego („Twój Styl”) z sędzią Moniką Nawarą-Chodak, która nawet w zabójcy chce widzieć człowieka.

4/ „Na wszystko mam dowody” – wywiad Magdaleny Rigamonti („Dziennik Gazeta Prawna”) z Krystyną Kornicką-Ziobro, która oskarża lekarzy o spowodowanie śmierci swojego męża, a dziennikarce mówi, że jej syn minister nie angażował się w sprawę tak, jak by mógł.

5/ „Obywatelski kontrwywiad patrzy na Rosję” – wywiad Wojciecha Pięciaka („Tygodnik Powszechny”) z Marcinem Reyem, który ujawnia, że państwo polskie jest bezradne wobec dywersji propagandowej Kremla.

6/ „Dla idei się umiera, a nie tworzy” – wywiad Agnieszki Żądło („Fakty i Mity”) z rzeźbiarzem Augustynem Dyrdą, który najpierw był niemieckim żołnierzem, a później został polskim artystą tworzącym pomniki Stalina.

Kategoria DZIENNIKARSTWO SPECJALISTYCZNE

1/ „Gra w chińczyka” – tekst Macieja Okraszewskiego („Polityka”) pokazujący, jak azjatyccy mafiosi zarabiają miliony dolarów na oszustwach bookmacherskich w grach na całym świecie.

2/ „Smog w wielkim mieście” – materiał interaktywny zespołu BIQdata („Gazeta Wyborcza”) pokazujący w obrazowy, a przez to łatwiejszy do zapamiętania sposób, stan zanieczyszczenia powietrza w naszych miastach.

3/ „Cyber-oko na świat” – program Magdaleny Zagały („Uwaga!” TVN) pokazujący, jak najnowsza technologia pomaga w kontakcie z chorymi dotychczas skazanymi na brak komunikacji z najbliższymi.

4/ „Self-made Mróz” – tekst Ewy Wołkanowskiej-Kołodziej („Książki. Magazyn do czytania”) będący sylwetką pisarza Remigiusza Mroza. Ma on na koncie 22 bestsellery i sporo pieniędzy, których nie ma czasu wydawać, bo musi pisać.

5/ „Szara strefa onkologii” – tekst Łukasza Lamży („Tygodnik Powszechny”). Naukowe śledztwo w sprawie inż. Zięby, który twierdzi, że raka można wyleczyć witaminą C, i wciąż znajduje pacjentów.

6/ Cykl „Bezprawie. Sieci apteczne od środka” – Patryk Słowik i Jakub Styczyński („Dziennik Gazeta Prawna”) opisują biznes apteczny, jego mroczną stronę i wielkie pieniądze, które sprawiają, że państwowi kontrolerzy są bezradni.

7/ „Milioner po miesiącu” – tekst Piotra Miączyńskiego („Duży Format – Gazeta Wyborcza”) ujawniający, że z nielegalnej produkcji papierosów zyski są takie jak z handlu narkotykami, a przyzwolenie społeczne i bezkarność nieporównywalnie większe.