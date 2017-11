Zobaczymy, jak się sprawdzi, ale jesteśmy dobrej myśli. To dobry, doświadczony dziennikarz - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Wiktor Świetlik, dyrektor Trójki.

Pieróg do Trójki trafił w 1993 roku. W przeszłości przygotowywał m.in. programy „Fokus” i „Wrzuć Trójkę”, a teraz głównie wydaje audycje (m.in. „Powtórkę z rozrywki” i „Akademię rozrywki”, „Za a nawet przeciw” i niektóre wydania „Zapraszamy do Trójki”). We wtorek Pieróg współprowadził „Powtórkę z rozrywki” razem z Natalią Grzeszczyk. Wkrótce ma poprowadzić samodzielnie wydania audycji, na przemian z Grzeszczyk.

Poprzednio gospodarzem „Powtórki z rozrywki” był Artur Andrus. Na początku listopada postawiony przez zarząd Polskiego Radia przed wyborem, zdecydował się odejść z Trójki, by pracować dalej w TVN24. Razem z nim rozgłośnię opuścił Robert Kantereit.