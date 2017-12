Według informacji "Rzeczpospolitej" wartość transakcji szacować można w sumie na ok. 1,4 mld zł: ok. 1,3 mld zł grupa Solorza może wydać na akcje Netii, a 103 mln zł na aktywa telewizyjne.

Jak przypomina gazeta - w 2014 r. w akcjonariacie Netii pojawiły się Mennica Polska i fundusz FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych kojarzony z głównym akcjonariuszem Mennicy - Zbigniewem Jakubasem. "Podmioty te uprzedziły gdańską Vectrę, która mimo to próbowała przejąć telekom. Jakubas zapowiedział od razu, że Mennica akcji nie sprzeda. Teraz to właśnie Mennica i FIZ sprzedały jako pierwsze walory Netii. Za 33 proc. telekomu dostały 638 mln zł. Cena za jedną akcję Netii w tej transakcji to 5,77 mln zł" - czytamy w "Rz". Według "Rz" Cyfrowy Polsat zamierza dokupić jeszcze drugie tyle walorów telekomu: ma ogłosić wezwanie, po którym dysponować będzie do 66 proc. Netii.

Mamy jeszcze wiele pomysłów. Szczegółowe cele i założenia na najbliższe lata przedstawimy po uzyskaniu pakietu większościowego w spółce Netia, co mamy nadzieję będzie możliwe już na początku 2018 roku - zapowiedział w "Rz" syn prezesa Cyfrowego Polsatu, Tobias Solorz.

Zakup telekomu może pomóc przejętej przez grupę Solorza w 2011 r. sieci Plus konkurować z innymi sieciami komórkowymi pod względem usług "sieci kolejnej generacji - 5G". Sieć stacjonarna może zapewnić szybkie łącza masztom komórkowym, bez których 5G nie działa. Tobias Solorz tłumaczy inwestycję nie tylko zdobytą w ten sposób infrastrukturą, ale także dostępem do nowych rynków: dużych miast i aglomeracji miejskich. Wraz z Netią Cyfrowy Polsat przejmie też około 1 mln klientów indywidualnych, którym będzie mógł dosprzedać pakiety SmartDOM - dodaje gazeta.

Grupa Solorza kupiła również spółkę Eska TV (nadawca Eska TV, Eska TV Extra i Eska Rock TV), 100 proc. udziałów spółki Lemon Records (nadawca Polo TV i VOx Music TV) oraz mniejszościowy pakiet 34 proc. udziałów w spółce TV Spektrum (nadawca Fokus TV i Nowa TV) od grupy ZPR Media - informuje "Rzeczpospolita".

Na rynku telewizyjnym Polsat jest jedną z trzech największych grup telewizyjnych. Jak podaje "Rz" - przez 9 miesięcy br. Grupa Polsat zanotowała 7,3 mld zł przychodów i 788 mln zysku netto.