- Monika Olejnik albo rzuca koło ratunkowe, albo dobija rozmówcę, więc wszyscy, ci którzy nie chodzą do Moniki Olejnik, mimo, że się boją tych programów, bo jest wymagająca, to marzą o tym żeby do niej chodzić – mówiła w programie "Uwaga" poświęconym dziennikarce, była premier Ewa Kopacz.

Monika Olejnik od 11 września 2006 roku prowadzi w stacji TVN24 program "Kropka nad i", w którym rozmawia z politykami.