Do zatrzymania dwójki dziennikarzy miało dojść ponad miesiąc temu. - Kim są uwolnieniu współpracownicy TVP? To Witold Repetowicz, dziennikarz portalu Defence24.pl i współpracownik tygodnika "Do Rzeczy", opisujący m.in konflikt syryjski, oraz Seweryn Sołtys - operator TVP, znany z pracy nad filmami dokumentalnymi. Obaj wybrali się do Syrii z misją relacjonowania najnowszych wydarzeń – czytamy na wp.pl.

Według portalu, ekipa TVP została zatrzymana, bo nie posiadała oficjalnego zezwolenia syryjskich władz na pobyt w tym kraju. Dziennikarze ponad miesiąc przebywali w syryjskich więzieniach. - Witek wolny! Wypuścili go! Bogu niech będą dzięki! Brat nasz wraca z więzienia w Syrii! - napisał w piątek na Twitterze Dawid Wildstein, prawicowy dziennikarz, były szef publicystyki w TVP Info.