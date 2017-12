Hasztag MeToo (Ja Też) to jeden z najgłośniejszych hasztagów roku 2017; zyskał on światowy odzew wśród kobiet i mężczyzn a także zainspirował wiele osób do informowania o wykorzystywaniu seksualnym i molestowaniu, którego stali się ofiarami.

W 2007 r. amerykańska aktywistka Tarana Burke rozpoczęła ruch "Me Too", który ponownie stał się głośny w 2017 r. za pośrednictwem tego właśnie hasztagu.

Ujawnianie, że Harvey Weinstein - jeden z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych producentów filmowych Hollywood - dopuścił się molestowania wielu kobiet, w tym światowej sławy gwiazd ekranu, przyczyniło się do tego globalnego ruchu na Twitterze.

Hasztag ten nabrał impetu w momencie gdy aktorka, Alyssa Milano, poprosiła na Twitterze ofiary molestowania, aby napisały słowa "Me too" jako odpowiedź na jej tweet. Celem tej prośby było zorientowanie się i uświadominie wszystkim jaka może być skala tego problemu.

Od października do grudnia 2017 ponad 6 milionów razy posłużono się tym hasztagiem na Twitterze i Facebooku. W całym świecie zaczęły pojawiać się hasztagi MeToo w lokalnych wersjach językowych.

Kolejnym hasztagiem wzbudzającym wiele emocji okazało się słowo, które prezydent USA Donald Trump użył w swoim tweecie. To słowo to "Covfefe".

Po raz pierwszy pojawiło się ono w tweecie Prezydenta z 31 maja br. Prezydent napisał: "Pomimo ciągłej negatywnej prasy covfefe".

"Covfefe" - słowo, które nie istnieje, wzbudziło wielkie zainteresowanie. Tysiące osób zastanawiało się i spekulowało, czy może była to literówka, czy może niedokończona myśl, czy być może coś się za tym słowem kryje... W ciągu dwóch godzin tweet prezydenta został przekazany dalej ponad 70 tys. razy.

Po 6 godzinach tweet ten został usunięty, lecz pojawił się kolejny, którym prezydent Trump tylko podsycił zainteresowanie tajemniczym słowem. "Kto może wpaść na to jakie jest prawdziwe znaczenie "covfefe"??? - napisał prezydent.

Gdy ówczesny sekretarz prasowy Białego Domu został zapytany, jak należy rozumieć ten tweet, odpowiedział, iż "Prezydent i mała grupa osób dokładnie wiedzą, co prezydent miał na myśli". Przez dobę hasztagiem Covfefe posłużono się 1,4 miliona razy.

Kolejnym hasztagiem, który cieszył się wielkim zainteresowaniem był hasztag 308Removed czyli 308Usunięty.

Hasztag ten narodził się w Jordanii, a pojawił się w momencie gdy jordańscy użytkownicy mediów społecznościowych wyrażali swą radość z powodu wyeliminowania w sierpniu zapisu prawnego, który pozwalał gwałcicielowi uniknąć kary jeśli poślubił ofiarę gwałtu.

Innymi hasztagiem, który krążył w mediach społecznościowych w 2017 roku jest hasztag Third_debate - dotyczy trzeciej debaty przed wyborami prezydenckimi w Iranie. Mimo iż Twitter jest zakazany w Iranie, hasztagiem tym posłużono się 150 tys. razy w dniu debaty.