"Gazeta Polska" od 1995 r. przyznaje Nagrodę Człowieka Roku. Obecny premier Mateusz Morawiecki otrzymał ją za rok 2016; Człowiekiem Roku 2015 "Gazety Polskiej" został Jarosław Kaczyński (lider partii został także wyróżniony tym tytułem w 2004 r.). Odrębna nagroda przyznawana jest przez Kluby "Gazety Polskiej". Ponadto na 5-lecie "Gazety Polskiej" specjalną nagrodą został uhonorowany płk. Ryszard Kukliński.

We wstępie do nowego numeru tygodnika, który ukaże się w środę redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz ocenił, że Lech i Jarosław Kaczyńscy całkowicie zmienili Polskę i przeprowadzili Polaków od postkomunizmu do "państwa w pełni suwerennego".

Lech Kaczyński zapłacił za to życiem. Jego geopolityka dzisiaj zaczyna odnosić triumfy - czytamy w felietonie Sakiewicza.

Według redaktora naczelnego "Gazety Polskiej", najważniejszym dokonaniem laureatów nagrody były zmiany wewnętrzne, w tym rozmontowanie komunistycznych i postkomunistycznych struktur oraz przywrócenie Polakom możliwości realnego wyboru elementarnej sprawiedliwości.

Kaczyńscy jeszcze od czasów Solidarności tak grali, by rozegrać dużo silniejszych przeciwników. Rozegrać dla Polski. I rzeczywiście ich rozegrali - ocenił Sakiewicz.