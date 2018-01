„Korona królów”, która 1 stycznia zadebiutowała w TVP 1, jest najbardziej hejtowaną w internecie produkcją Telewizji Polskiej – ale też jedną z najchętniej oglądanych. Pokazane w Nowy Rok pierwsze dwa odcinki opowieści o Kazimierzu Wielkim oglądało w Jedynce średnio 3,7 mln osób. Póżniej widownia spadła do ok. 2,6 mln, ale to i tak znacznie więcej, niż liczyło kierownictwo TVP. Prezes Jacek Kurski mówił DGP w grudniu, że dobrym wynikiem będzie poziom „Klanu”, tymczasem „Korona królów” przebiła ten serial o ponad pół miliona widzów.

Teraz biuro reklamy TVP dyskontuje sukces nowej produkcji. Jak ustalił Dziennik.pl, w lutym cena 30-sekundowej reklamy przy „Koronie królów” wyniesie maksymalnie 18,5 tys. zł. To ponad 80 proc. więcej niż najdroższe spoty przy tym serialu kosztowały w styczniu.

Częściowo podwyżka wynika z tego, że w lutym reklamy są zazwyczaj trochę droższe niż w styczniu, ale do skali wzrostu cen przy „Koronie królów” przyczyniły się znacznie jej dobre wyniki oglądalności.