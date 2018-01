Świetnie @tvp_info. Musicie prowokować do antysemityzmu, jeszcze bardziej dolewać oliwy... i bez względu jak bardzo bredzą niektórzy izraelscy politycy, nie macie prawa prowokować do zła, do antysemityzmu. Wstyd #TVPINFO, dziś #HolocaustMemorialDay pic.twitter.com/XHSoXpKAdG