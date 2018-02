"Fakt" ujawnia, że Ewa Bugała zarabiać będzie prawie 250 tys złotych rocznie. Do tego, może też liczyć na wysoką premię.

Zdaniem tabloidu, do tej pory nic nie zapowiadało takiej kariery. W 2015 była bowiem jeszcze asystentką reportera w TVP, skąd przyszła z TVN. Potem - pisze "Fakt" - doszło do konfliktu między nią a ówczesną szefową "Wiadomości", Marzeną Paczuską. To skończyło się transferem Bugały do TVP Info, gdzie została nie tylko kierownikiem redakcji serwisów informacyjnych, ale dostała też własny program.

Po ostatnich zmianach w kierownictwie TVP Info Bugała - jak ustalił "Fakt" - trafiła do PKN Orlen, gdzie będzie podlegać pod dyrektora wykonawczego Adama Buraka. Jej pensja ma wynieść około 250 tys. złotych rocznie (plus premie).

Zatrudnienie Bugały to efekt szybkich zmian personalnych, przeprowadzonych przez nowego prezesa firmy. Jak donosi "Puls Biznesu", Daniel Obajtek zaczął od wręczenia wypowiedzeń pracownikom kojarzonym z byłym prezesem i wiceprezesem.

Zapytaliśmy Orlen o ten transfer. "Spółka nie komentuje decyzji kadrowych" - odpowiedział koncern w mailu do redakcji.

W czwartek koncern podał, że Ewa Bugała została rzecznikiem prasowym i dyrektorem biura komunikacji korporacyjnej.

Swoją karierę zawodową zaczynała w 2010 roku. Najpierw od stażu w dziale PR firmy szkoleniowo-doradczej. Odbyła także staż w redakcji TVN24 i „Faktów TVN”. Od 2011 do 2012 roku pracowała jako redaktor w Agencji TVN (odpowiadała między innymi za montowanie materiałów wideo, a także kontakt z polskimi i zagranicznymi mediami oraz agencjami informacyjnymi – CNN, Reuters, APTN itd.). Posiada także doświadczenie w pracy jako koordynator szkoleń. Ukończyła kierunek socjologia, o specjalizacji komunikacja w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.