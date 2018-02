Pierwszy raz pasmo „Wieczór z…” Jakubowska prowadziła w środę wieczorem. - Zaproponowało mi to kierownictwo Telewizji wPolsce, na warunkach, które są chyba wymarzone dla kogoś, kto chce do zawodu dziennikarskiego wrócić i uczciwie go uprawiać, tzn. bez jakiejkolwiek cenzury, ograniczeń. Jest to program na żywo, mogę do niego zaprosić, kogo chcę, mówić, o czym chcę, nikt mi nic nie narzuca. Myślę, że jest to bardzo luksusowa sytuacja, o której wielu dziennikarzy nie tylko dzisiaj, ale i w przeszłości mogło tylko pomarzyć – oznajmiła Aleksandra Jakubowska na początku programu.

Karierę dziennikarska Jakubowska rozpoczęła w drugiej połowie lat 70. na łamach „Sztandaru Młodych”, potem była związana z „Przyjaciółką”, a w latach 1987-1991 pracowała w Telewizji Polskiej jako prowadząca „Dziennik Telewizyjny” i „Wiadomości”. Pożegnała się z widzami po tym, jak zmieniło się kierownictwo programu – przypomina portal wirtualnemedia.pl.



Po odejściu z TVP dziennikarka pracowała m.in. w „Kurierze Polskim” i Radiu Kolor. Następnie zaangażowała się w politykę. W latach 1995-1997 była rzecznikiem prasowym rządu Włodzimierza Cimoszewicza, a w latach 1997-2005 - posłanką SLD.

W latach 2001-2002 jako wiceminister kultury zajmowała się m.in. projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, w związku czym była wiele razy przesłuchiwana przez komisję sejmową badającą tzw. aferę Rywina. W procesie dotyczącym afery Rywina została w 2012 roku prawomocnie skazana na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Została też skazana na grzywnę i 2-letni zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz - nieprawomocnie - za korupcję przy ubezpieczeniu elektrowni w Opolu.

Część dziennikarzy aktywnych na Twitterze krytycznie oceniło zaangażowanie Aleksandry Jakubowskiej do Telewizji wPolsce.pl właśnie przez wzgląd na wyroki ciążące na byłej posłance SLD.

- Pani Aleksandra „Trzy wyroki” Jakubowska znalazła swoje miejsce - stwierdził Roman Imielski z „Gazety Wyborczej”. Na to Wojciech Wybranowski wytknął mu, że w „GW” przez wiele lat pracował Lesław Maleszka, także po tym, jak w 2001 roku przyznał się, że w latach 70. donosił SB na swoich ówczesnych przyjaciół, m.in. Stanisława Pyjasa i Bronisława Wildsteina. „GW” z Maleszką rozstała się dopiero w 2008 roku, po premierze opisującego donosy Maleszki i okoliczności śmierci Pyjasa filmu dokumentalnego „Trzech kumpli”.

- Panie Romanie, to, że afera Rywina wybuchła Wam w rękach i rozwaliła system, to Wasza wina, a nie pani Jakubowskiej. Źle adresujecie swój gniew - napisał do Imielskiego Jacek Karnowski z „Sieci”.

- Najpierw musiałby Urban założyć Twittera i trochę pozachwalać PiS. Pani Jakubowska jak i pani Ogórek to przeszły. To swoisty czyściec przed przyjęciem w poczet propagandzistek. Żeby się upewnić, że żadnego numeru nie wywiną - stwierdził z kolei Mikołaj Wójcik z „Faktu” na sugestię, że równie dobrze z Telewizją wPolsce.pl może współpracować Jerzy Urban.

- Hejterom Aleksandry Jakubowskiej odpowiadam: 1. to pasmo autorskie, pełna swoboda twórcy 2. W sprawach fundamentalnych (ochrona życia, Polska) jest zgoda. 3. Jesteśmy na dorobku, płacimy bardzo skromnie. 4. Nie zazdrośćcie świetnego transferu do wPolscepl, bo będą kolejne - napisał Michał Karnowski, członek zarządu Fratrii ds. redakcyjnych.

„Wieczór z…” w ramówce Telewizji wPolsce.pl pojawił się prze miesiącem. Program w różne dni jest prowadzony przez inne osoby, m.in. Michała Karnowskiego, Ryszarda Makowskiego i Piotra Barełkowskiego.