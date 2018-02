Incydent opisała trójmiejska "Gazeta Wyborcza". W sobotę 10 lutego wczesnym rankiem Sitek wsiadł do pociągu Pendolino na stacji Gdynia Główna, który lada moment miał ruszyć w trasę do Krakowa. Gdy zajął jeden z foteli, podszedł do niego kierownik pociągu z prośbą o okazanie biletu. Chwilę wcześniej jeden z pracowników miał widzieć Sitka leżącego na ziemi pod restauracją Subway na dworcu.

Dziennikarz TVP Info chciał kupić bilet do Gdańska Oliwy, rzucając pracownikowi PKP Intercity banknot 10-złotowy. Kiedy kierownik poinformował, że przejazd (z należną dopłatą) kosztuje 170 złotych, mężczyzna przedstawił się jako dziennikarz Telewizji Polskiej i zażądał wydania biletu. Wówczas kierownik nakazał podróżnemu opuścić pociąg. I to właśnie wtedy pod adresem swoim i swojej rodziny usłyszał serię wyzwisk. Sitek miał krzyczeć, że jeśli nie pojedzie, to "wszystkich załatwi" i używać wulgarnych słów. Chciał też nagrywać zaistniałą sytuację telefonem, ale aparat wypadł mu z ręki. Kierownik pociągu na pomoc wezwał patrol policji i Straży Ochrony Kolei.

– Z zawiadomienia wynikało, że nietrzeźwy mężczyzna, który jest wulgarny, zakłóca porządek, nie chce opuścić pociągu, powoduje jego opóźnienie – powiedział kom. Krzysztof Kuśmierczyk z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

– Mężczyzna był agresywny i groził funkcjonariuszom utratą pracy. Został wyprowadzony w kajdankach – potwierdza w rozmowie z gazetą Bartłomiej Drobotowicz, zastępca komendanta Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Gdańsku. Sprawa będzie miała finał w sądzie. Sam Sitek odmówił komentarza w tej sprawie. Poinformował jedynie, że po konsultacjach z działem prawnym TVP wyda oświadczenie odnośnie do całej sytuacji.

W sprawie Łukasza Sitka toczy się postępowanie wyjaśniające. Do czasu jego zakończenia Pan Sitek będzie zawieszony w swoich obowiązkach - przekazał portalowi Wirtualnemedia.pl zespół rzecznika prasowego Telewizji Polskiej.

Sitek to dziennikarz Telewizji Polskiej z Gdańska, realizujący m.in. materiały do programu „Minęła 20” Michała Rachonia w TVP Info. Zasłynął kontrowersyjnymi materiałami jak sonda o lekarzach rezydentach, czy rozmowa z urzędniczką sopockiego magistratu Anną Dyksińską, która się jąkała. Prezydenta Gdańska pytał natomiast, czy "wspiera przestępców" i "czy nie wstyd prezydentowi kandydować w wyborach".