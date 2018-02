Dariusz Bohatkiewicz został przedstawiony na konferencji ramówkowej Dwójki jako nowy prowadzącym "Magazynu kryminalnego 997". Program będzie nadawany od 8 marca w czwartki o godz. 23.05.

Jest to dla mnie nie lada wyzwanie. Wychowywałem się na tym programie. Nie ukrywam, że zastąpienie Michała Fajbusiewicza będzie wyzwaniem, ale kiedyś byłem w podobnie jak nawet nie trudniejsze sytuacji, bo jadąc na wojnę musiałem zastąpić Waldemara Milewicza - mówi w rozmowie z dziennik.pl Bohatkiewicz.

Powrót programu potwierdza prezes Kurski. - Proszę zobaczyć, że podobieństwo jest ogromne. Bohatkiewicz jest prawie identyczny jak Fajbusiewicz - powiedział.

Program prowadzony przez Michała Fajbusiewicza po kilkuletniej przerwie powrócił na antenę TVP2 5 października 2017. Kolejny odcinek miał zostać wyemitowany w czwartek 12 października o godz. 22.40. Widzowie zamiast niego zobaczyli dokument "Uchodźcy. Dochodowy interes". W ramówce nie było też zapowiedzi kolejnego odcinka programu.

Jak mówiła wówczas w rozmowie z dziennik.pl osoba z produkcji programu nic nie zapowiadało, że program zniknie z anteny. – Mieliśmy zebranie podsumowujące ten pierwszy odcinek, na którym usłyszeliśmy, że jest bardzo dobrze i będzie jeszcze lepiej. Średnia oglądalność wynosiła 514 tys., a w najwyższym momencie, czyli pod koniec ponad 800 – mówiła.

"Magazyn kryminalny 997" debiutował na antenie TVP w październiku 1986 roku. Pierwszym prowadzącym do 1990 roku był płk. Jan Płócienniczak. Potem do 2010 roku Michał Fajbusiewicz. W 2009 roku przez chwilę prezentowany był na antenie TVP Info, po czym wrócił znowu do TVP2. Od 2013 roku pod nazwą "997 - Fajbusiewicz na tropie" nadawany był przez Polsat Play, a od 2016 - na kanale CI Polsat można było oglądać program "Całą prawda o zbrodni". Fajbusiewicz wystąpił gościnnie na płycie rapera O.S.T.R.