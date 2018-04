Rafał Ziemkiewicz, publicysta „Tygodnika do Rzeczy” opublikował na Twitterze zdjęcie, na którym rozebrany wykonuje gest Kozakiewicza.

„Szkoda słów… Tylko jedno musi być powiedziane z całą mocą: #ustawa447” - opatrzył komentarzem swoje zdjęcia. Pod wpisem w ciągu kilkudziesięciu minut pojawiło się blisko 1000 polubień, ponad 200 komentarzy, a post udostępniono ponad 220 razy.

Szkoda słów... Tylko jedno musi być powiedziane z całą mocą: #ustawa447 pic.twitter.com/I1jmenO5Hi — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 25 kwietnia 2018

Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła we wtorek jednomyślnie, przez aklamację, ustawę o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today - JUST), dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu. Ustawę tę w identycznym brzmieniu uchwalił w grudniu Senat.

W przypadku podpisania ustawy JUST przez prezydenta, co wydaje się być zwykłą formalnością, sekretarz stanu będzie zobowiązany do przedstawienia w dorocznym raporcie o przestrzeganiu praw człowieka w poszczególnych państwach albo w dorocznym raporcie o wolności religijnej na świecie sprawozdania o realizacji ustaleń zawartych w Deklaracji Terezińskiej.

Deklaracja ta, przyjęta w 2009 roku na zakończenie Praskiej Konferencji ds. Mienia Ery Holokaustu, jest niezobowiązującą listą podstawowych zasad mających przyspieszyć, ułatwić i uczynić transparentnymi procedury restytucji dzieł sztuki oraz prywatnego i komunalnego mienia przejętego siłą lub oddanego pod presją w czasie Holokaustu.

Tymczasem przeciw tej ustawie będą protestować polscy narodowcy. Poseł Robert Winnicki zapowiedział, że dziś o 18.30 przed ambasadą USA w Warszawie odbędzie się pikieta.