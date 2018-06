Pod koniec głównego wydania "Wiadomości" ukazał się materiał na temat przypadających 4 czerwca rocznic.

- 4 czerwca to – bez względu na polityczne oceny – bez wątpienia ważny dzień w powojennej historii Polski, który wciąż budzi wielkie emocje. Tym bardziej, że dziś tak naprawdę obchodzimy dwie rocznice – wyborów z 1989 r., kiedy Polacy dali komunistom czerwona kartkę i odwołania rządu Jana Olszewskiego w 92 r., który jako pierwszy chciał rozliczyć się z komunizmem – zapowiedział materiał Krzysztof Ziemiec.

Kiedy prezenter mówił o obu datach, na pasku pojawiło się zdanie: "4 czerwca – symbol zdrady i zmowy elit".

- Jeśli chce pani uczciwie napisać tekst, to proszę obejrzeć ten materiał, posłuchać mojej zapowiedzi i zobaczyć pasek. Moim odcinkiem pracy jest zapowiedź. Na koniec proszę się przyjrzeć temu, co się od wczoraj dzieje – powiedział poproszony o komentarz Ziemiec dziennikarce Wirtualnej Polski.

Internauci błyskawicznie odnaleźli w archiwum wydanie "Wiadomości" sprzed dokładnie 5 lat. Ziemiec mówił wówczas, że "4 czerwca 1989 r. Polacy po raz kolejny w historii pokazali, że ponad wszystko cenią sobie wolność". Na głowę dziennikarza natychmiast posypały się gromy, również od byłych współpracowników.

"Przepracowałam z nim wiele 4-tych czerwców. W Trójce i w TVP. Zawsze świętował radośnie. 5 lat temu (video) nawet kotylion wpiął w klapę. Dziś przypiął sobie pasek zdrady. To kiedy był szczery wobec widzów?" – napisała na Twitterze Dorota Wysocka-Schnepf, była prowadząca "Wiadomości".

Przepracowałam z nim wiele 4-tych czerwców. W Trójce i w TVP. Zawsze świętował radośnie. 5 lat temu nawet kotylion wpiął w klapę. Dziś przypiął sobie pasek zdrady. To kiedy był szczery wobec widzów?



— D.Wysocka-Schnepf (@DorotaWSch) 4 czerwca 2018

Z kolei Marek Migalski stwierdził: "Wiecie o co mam pretensje do PiS? Że z porządnego kiedyś człowieka zrobił takie coś. Ziemiec to jego ofiara".

Wiecie o co mam pretensje do PiS? Że z porządnego kiedyś człowieka, zrobił takie coś. Ziemiec to jego ofiara. — Marek Migalski (@mmigalski) 4 czerwca 2018

Krzysztofa Ziemca bronił z kolei szef "Wiadomości" Jarosław Olechowski. "Obserwuję z zażenowaniem, jak Krzysztofa Ziemca krytykują >dziennikarze<, którzy złamali wszelkie standardy, a w zawodzie nie osiągnęli nawet 1/10 tego, co Krzysztof. Pozostał tylko bezmyślny hejt, bo zmysły potrzebne do oceny rzeczywistości zatruł Wam jad sączony do ucha" - napisał.