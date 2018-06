Wolę mówić o westernizacji polskich mediów, czyli zbliżeniu ich do standardów zachodnich- mówi w rozmowie z "Do Rzeczy" Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem, nie ma bowiem na Zachodzie takiej sytuacji, że zdecydowana większość mediów jest w rękach obcego, zewnętrznego kapitału. Według niego, taka sytuacja to przykład pewnej abdykacji państwa. Zapowiada też, że taka reforma powinna objąć i media lokalne i ogólnokrajowe.

Czarnecki tłumaczy, że w tym procesie nie chodzi o to, by zabierać komukolwiek jego własność. W grę wchodzi odkupienie od tych wydawców ich mediów. Ale nie może być to po jakichś kosmicznych cenach - podsumowuje.