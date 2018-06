Jak dowiadujemy się z zajawki programu, na pytanie Agnieszki Gozdyry o to, czy chcą wziąć ślub i będą czekać, aż będzie to możliwe w naszym kraju, Michał Cessanis odpowiada: - My przysięgę małżeńską składamy sobie codziennie, mówiąc jak bardzo się kochamy. Ale chcemy tej przysięgi małżeńskiej w Polsce.

- Liczę, że zawarcie naszego małżeństwa w Polsce będzie możliwe i wierzę, że Rafał Trzaskowski nam go udzieli - dodaje Paweł Rabiej.

Cała rozmowa Agnieszki Gozdyry z Pawłem Rabiejem i Michałem Cessanisem w programie "Skandaliści" zostanie wyemitowana w sobotę o godzinie 20:00 w Polsat News.