Jak informuje portal Stacja7.pl, pierwszym krokiem nowej działalności dominikanów jest wynajem studia filmowego w Warszawie. Zapowiedź tego, że kanał powstanie pojawił się na najnowszym vlogu o. Szustaka na kanale Langusta na Palmie w serwisie YouTube.

- Chcemy rozwijać wyłącznie treści wideo, ponieważ odkrywamy, że to jest najlepsza forma do głoszenia Słowa Bożego w dzisiejszym świecie, najlepsza forma dostarczania katolikom dobrze zrealizowanej i nagranej duchowej strawy - mówi portalowi Stacja7.pl o. Adam Szustak. Tłumaczy, że zobowiązała go do tego poprzednia Kapituła zakonna, obradująca wczesną wiosną.

Bazą platformy będzie istniejący portal Dominikanie.pl, a do obsługi przedsięwzięcia będzie powołana specjalna fundacja. - Będą to nie tylko filmy z rozważaniami biblijnymi, jak dotychczas, ale również treści teologiczne - bo i takich braci mamy u siebie; treści liturgiczne a nawet specjalna sekcja dla dzieci, o którą wielu widzów mnie prosi - tłumaczy o. Szustak. Autorami filmów będą nie tylko inni dominikanie, ale również „inni, dobrzy twórcy", na razie jednak nie zostali oni ujawnieni.

Studio portalu będzie mieścić się na warszawskim Żoliborzu. Prace rozpoczną się już w lipcu, aby Fundacja i realizacja nagrań mogła zacząć się we wrześniu. Pierwsze premierowe nagrania użytkownicy zobaczą w grudniu. Mają się one wpisać w obchody rocznicy istnienia polskiej prowincji dominikanów.

Fundusze na tę działalność mają pochodzić z datków widzów i sympatyków ojców dominikanów, a miejscem ich pozyskiwania pozostanie serwis Patronite. W ubiegłym roku, gdy we wrześniu o. Szustak poprosił o wsparcie poprzez ten serwis, bardzo szybko kwota, jaką wsparli go użytkownicy ustanowiła nowy rekord Patronite.