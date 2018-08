Redakcja Dziennik.pl

Piotr Kraśko i sześciu jego gości ruszą szlakiem migracyjnym, jednak w odwrotnym kierunku. Ich droga poprowadzi od Niemiec przez Grecję aż do Kurdystanu. "Będzie to jedna z najtrudniejszych wypraw w ich życiu. Przez prawie miesiąc będą żyli jak uchodźcy i z uchodźcami. Pozbawieni portfeli, telefonów i paszportów trafią do obozu dla uchodźców, znajdą się na łodzi z przemytnikami, będą mieli także okazję zobaczyć na własne oczy, jak wygląda życie w miejscu, gdzie panuje destabilizacja" - czytamy na stronie TVN.

Program "Wracajcie, skąd przyszliście" zostanie wyemitowany w nowej, jesiennej ramówce TVN.