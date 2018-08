Redakcja Dziennik.pl

Wszystko zaczęło się w momencie, gdy jeden z internautów opublikował na Twitterze ewidentnie zmanipulowane, pocięte nagranie wideo, na którym prowadzący program "Śniadanie mistrzów" Marcin Meller wypowiada słowa: Olać tych ich Żołnierzy Wyklętych i wszystkie duchy przeszłości i na przykład budować na 1989 r. i nie przejmując się, że tamci mówią, że zdrada.

Były rzecznik Ministerstwa Sportu Bartosz Zbroja szybko zauważył manipulację. "Oglądałem na żywo. To wycięty z kontekstu fragment. Całość dotyczy pomysłu jak się ustawić z narracją do elektoratu anty PiS. To jeden z pomysłów" - napisał.

Oglądałem na żywo. To wycięty z kontekstu fragment. Całość dotyczy pomysłu jak się ustawić z narracja do elektoratu anty PiS. To jeden z pomysłów. https://t.co/xhhF3Phe12 — Bartosz Zbroja (@BartoszZbroja) 11 sierpnia 2018

Innego zdania był jednak Dominik Tarczyński, który w odpowiedzi na filmik posunął się nawet do ataku na... matkę dziennikarza.

"Olać to mogę twoją matkę. Za ubeckie tortury, wyrywanie paznokci i zębów, przelaną krew i odwagę należy im się pokłon na kolanach!" - napisał poseł PiS.

Chamski komentarz Tarczyńskiego spotkał się z ogólną dezaprobatą. Zaprotestowali nawet publicyści sympatyzujący z PiS.

"Wypowiedź Dominika Tarczyńskiego jest skandaliczna i nie do usprawiedliwienia. Pisałem już, że ten jeden z nielicznych posłów PiS władających angielskim na tyle swobodnie, by występować w BBC, sam siebie zniszczy swymi wypowiedziami. Właśnie się to dzieje" - napisał Piotr Semka z "Do Rzeczy".

Wypowiedź, Dominika Tarczyńskiego jest skandaliczna i nie do usprawiedliwienia. Pisałem już na TT, że ten jeden z nielicznych posłów PiS władajacych angielskim na tyle swobodnie by występować w BBC - sam siebie zniszczy swymi wypowiedziami. Właśnie się to dzieje. pic.twitter.com/FMgeWLjuQN — Piotr Semka (@PiotrSemka) 11 sierpnia 2018

