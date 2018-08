Były piłkarz Tomasz Hajto chciał w ten sposób życzyć powodzenia nowemu trenerowi reprezentacji Polski.

- Jak to się mówi, niech mu ziemia lekką będzie – stwierdził. Inni goście programu najpierw nie wiedzieli, co powiedzieć a potem zaczęli się śmiać. To nie pierwszy raz gdy Hajto myli związki frazeologiczne. Jednym z najbardziej znanych jest stwierdzenie "truskawka na torcie", które na stałe weszło do piłkarskiego słownika.

Życzenia Tomasza Hajty dla Jurka Brzęczka 😱 #CafeFutbol pic.twitter.com/eTvJOPnj4g — Przemek Cichon (@78cichy78) 19 August 2018

Zwrot "niech mu ziemia lekką będzie" pochodzi z łaciny: "Sit ei terra levis” i dotyczy osób zmarłych. Oznacza "Niech spoczywa w pokoju".