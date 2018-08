- Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Mediów Narodowych wysłuchaliśmy Rady Nadzorczej Polskiej Radia, która uzasadniała zawieszenie prezesa Jacka Sobali; wysłuchaliśmy pana prezesa Sobalę. Ponieważ było jasne, że nie ma możliwości współpracy między Radą Nadzorczą a panem prezesem, podjęliśmy decyzję o odwołaniu go z funkcji prezesa zarządu Polskiego Radia - powiedział dziennikarzom PAP i Polskiego Radia przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.

Jak zaznaczył Czabański, "zarząd działa dalej w obecnym składzie, to znaczy jego członkiem jest Mariusz Staniszewski, a Andrzej Rogoyski - przewodniczący Rady Nadzorczej, który został oddelegowany na początku sierpnia do sprawowania funkcji prezesa zarządu - nadal tę funkcję sprawuje w sposób czasowy; kodeks spółek handlowych określa ten czas na trzy miesiące". - W tym czasie my z kolei wyłonimy już stałego prezesa Polskiego Radia - zapowiedział szef RMN.

Na początku sierpnia Biuro do Spraw Korporacyjnych Polskiego Radia S.A. poinformowało, że Rada Nadzorcza zawiesiła w czynnościach prezesa Zarządu Jacka Sobalę. Do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu oddelegowano Andrzeja Rogoyskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. Uchwała weszła w życie 6 sierpnia.