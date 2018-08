Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał właśnie rację ZUS, który uznał przeniesienie pracowników do innej firmy za pozorne. To pierwszy wyrok z ok. 80 spraw. Każda dotyczy kilku osób

– w sumie ponad 400 pracowników. Jeśli wyrok się uprawomocni, TVP będzie musiała zapłacić za nich zaległe składki.

CZYTAJ WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU DGP >>>