Audycja "Gdynia Główna Osobista" nadawana była od grudnia 2013 roku, a Piotr Jacoń rozmawiał w niej z ludźmi związanymi z Gdynią. Jego gośćmi byli m.in.: Anna Dymna, Urszula Dudziak, Andrzej Wajda czy Jerzy Stuhr.

"Dwa tygodnie temu Jacoń zaprosił do programu Marka Przybylika, jednego ze stałych komentatorów "Szkła kontaktowego" w TVN24, aby tuż przed pierwszą rocznicą śmierci Grzegorza Miecugowa porozmawiać o dziennikarzu. Audycja została nagrana, a jej premierę na antenie wyznaczono na 17 sierpnia. Jednak kierownictwo Radia Gdańsk zablokowało emisję programu", opisują Wirtualnemedia.pl.

- Dowiedziałem się o tym na 50 minut przed emisją audycji. Powiedziano mi, że za dużo było w niej o Grzegorzu Miecugowie i "Szkle kontaktowym". Od razu w reakcji na to zapowiedziałem, że odchodzę. Wtedy redaktor naczelny (Dariusz Wasielewski - red.) zaczął prosić, żebym zmienił decyzję i ostatecznie wbrew sugestiom swojego zastępcy (Michał Rzepiak - red.), zgodził się na emisję rozmowy z Przybylikiem – mówi Piotr Jacoń.

Ostatecznie materiał o Miecugowie ujrzał światło dzienne. Mimo to Piotr Jacoń zdecydował, że kończy współpracę z rozgłośnią. - Uznałem, że cała sytuacja była na tyle niedopuszczalna, by rozstać się z Radiem Gdańsk. Zgodziłem się jedynie na nagranie dwóch kolejnych audycji, do końca wakacyjnej ramówki, ostatnia w najbliższy piątek o 11.00 – dodaje.