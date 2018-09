W ubiegłym tygodniu Dariusz Wasielewski, prezes Radia Gdańsk, ogłosił, że nie przyzna nagrody Złotego Klakiera.

Dziś 52 pracowników i współpracowników Radia Gdańsk podpisało się pod listem otwartym, w którym twierdzą, że prezes rozgłośni wykorzystał pretekst, by nie przyznać filmowi "Kler" nagrody Złotego Klakiera, a sprawa miała podtekst polityczny. - Bardzo nam zależy na dobrym imieniu Radia Gdańsk. Mamy nadzieję, że uda nam się odbudować zaufanie Słuchaczy, bo jest ono dla nas najważniejsze - pisze załoga rozgłośni.

"Gazeta Wyborcza" publikuje treść listu otwarty pracowników Radia Gdańsk:

Drodzy Słuchacze, szanowni Państwo!



W związku z okolicznościami towarzyszącymi nieprzyznaniu nagrody Złotego Klakiera na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, my dziennikarze i pracownicy Radia Gdańsk czujemy się w obowiązku, aby zabrać głos w tej sprawie. Odcinamy się od sposobu i momentu, w którym została podjęta ta decyzja przez Prezesa Radia Gdańsk. Tak jak Słuchacze, my również zostaliśmy postawieni przed faktem.



Wytworzoną atmosferę uważamy za szkodliwą zarówno dla Radia Gdańsk jak i naszych partnerów instytucjonalnych, a przede wszystkim dla Słuchaczy.



Formuła prezentacji filmów została zmieniona na tyle, że spowodowało to zamieszanie podczas pomiarów oklasków dla konkretnego filmu, co już w trakcie trwania festiwalu zgłaszano organizatorom. Jednak uważamy, że stało się to jedynie wygodnym pretekstem do rezygnacji z przyznania nagrody. Lakoniczne oświadczenie, opublikowane przez Prezesa Radia Gdańsk Dariusza Wasielewskiego, w swojej formie było niewystarczające i spotęgowało niepotrzebnie emocje i kontrowersje.



Zwlekanie z rzetelnym wyjaśnieniem oraz publikacja oświadczenia w momencie, w którym faworytem konkursu był film "Kler” Wojciecha Smarzowskiego, także w naszej opinii miało podtekst polityczny.



Bardzo nam zależy na dobrym imieniu Radia Gdańsk. Mamy nadzieję, że uda nam się odbudować zaufanie Słuchaczy, bo jest ono dla nas najważniejsze.



Pracownicy i współpracownicy Radia Gdańsk