Warte więcej niż tysiąc słów. Najlepsze zdjęcia nagrodzone w konkursie Grand Press Photo 2017

Grand Press Photo - ZDJĘCIE ROKU 2017 oraz I miejsce w kategorii PORTRET

Autor: Anna Bedyńska



Moskwa. Wasilij miał 19 lat, gdy został skazany na 15 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, chociaż był niewinny. Nie przyznał się̨ do przestępstwa, którego nie popełnił. Gdyby się przyznał, dostałby nie 15, tylko sześć lat – i wyszedłby po czterech latach przedterminowo. Zwolniono go jednak po 13 latach, m.in. dzięki mamie, która zaangażowała się w walkę z systemem rosyjskiego sądownictwa i ani na chwilę nie zwątpiła. Poświęciła życie, by udowodnić, m.in. przed Trybunałem w Strasburgu, że syn jest niewinny. Dziś Wasilij jest studentem trzeciego roku prawa. 25 kwietnia 2016