Rakieta została wystrzelona o godz. 9.39 czasu miejscowego (godz. 15.39 w Polsce) i niecałe dwie minuty później osiągnęła orbitę okołoziemską. Falcon 9 wyniosła w kosmos statek towarowy z ważącym ok. 2,5 tony ładunkiem złożonym z zapasów i materiałów do badań dla astronautów na ISS. Był to pierwszy start rakiety z kompleksu startowego 39A na terenie kosmodromu na przylądku Canaveral - w latach 60. był on wykorzystywany na potrzeby programu Apollo, a później programu promów kosmicznych, wygaszonego w 2011 roku.

Pierwotnie start Falcon 9 był zaplanowany na sobotę, jednak odwołano go na kilkanaście sekund przed wyznaczonym czasem z powodu problemów ze wspomagającym silnikiem rakietowym. Falcon 9 to także pierwsza rakieta SpaceX wystrzelona w kosmos, odkąd we wrześniu ub. roku inna należąca do tej firmy rakieta wybuchła podczas rutynowej próby.

Amerykańska agencja kosmiczna NASA, która zatrudniła SpaceX do obsługiwania lotów towarowych na ISS, monitorowała start, by dowiedzieć się więcej o działaniu tej firmy, nim pozwoli jej na transportowania na ISS astronautów - napisała AP.