Nagrodą Nobla w wysokości 9 milionów koron (ok. 940 tys. euro) podzielą się po równo trzej naukowcy ze Stanów Zjednoczonych - Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young.

Prowadząc badania na muszce owocowej wyizolowali oni gen kontrolujący prawidłowy rytm okołodobowy u organizmów. Wykazali, że gen ten koduje białko gromadzące się w komórkach w czasie nocy - i degradowane w ciągu dnia. Później zidentyfikowali kolejne białka pełniące ważną rolę w tym mechaniźmie.