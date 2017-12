Badając najbliższe człowiekowi czworonogi, grupa z naukowców z Brazylii, Danii, RPA i Stanów Zjednoczonych zastosowała metodę pozwalającą na przeliczenie i porównanie neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym psów i kotów.

Neurony, komórki nerwowe, są zdolne do przetwarzania i przekazywania informacji w formie sygnału elektrycznego i jako takie są podstawowym elementem układu nerwowego.

Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym ssaków, w skład którego wchodzi mózgowie oraz rdzeń kręgowy.

Do tej pory naukowcy zainteresowani porównaniem inteligencji różnych gatunków zwierząt z reguły skupiali się na mierzeniu wielkości mózgu. Prof. Suzana Herculano-Houzel w roku 2005 opracowała "szybką, prostą i tanią metodę obliczania" liczby neuronów w mózgu zwierząt i układzie nerwowym.

Stosując metodę opracowaną przez prof. Herculano-Houzel naukowcy obliczyli, że kora mózgowa typowego kota Mruczka zawiera ok. 250 mln neuronów, podczas gdy kora mózgowa ważącego jakieś 8 kg psa Azorka obejmuje ok. 429 mln komórek nerwowych - prawie dwa razy więcej. W ocenie prof. Herculano-Houzel "sugeruje to, że psy mają o wiele większe zdolności poznawcze (kognitywne) niż koty".

Wyniki badań zostaną opublikowane w najnowszym numerze fachowego czasopisma "Frontiers in Neuroanatomy".

Oczywiście inteligencja jest tylko jednym, ale nie jedynym z walorów czworonogów. W wypadku kotów liczy się też ich intuicja, niezależność, przywiązanie i "puszystość".