Jak przyznają zgodnie zwycięzcy, wygrana nie przyszła łatwo. – Poziom rywalizacji był wysoki, a drużyny z innych krajów też były bardzo dobrze przygotowane. Nie spodziewałem się, że uda nam się wywalczyć pierwsze miejsce – powiedział zaraz po finale Emilian Ptak. - Dużo czasu poświęciliśmy na przygotowania do finału, ale jesteśmy zadowoleni, że reprezentując Polskę udało nam się zająć najwyższe miejsce. Chcielibyśmy aby za rok drużyny z Europy spotkały się u nas w kraju. My jesteśmy gotowi startować – dodał Paweł Rozbejko.

Europejski Quiz Finansowy współorganizowany przez krajowe asocjacje bankowe składał się z trzech etapów – szkolnego, krajowego i finału europejskiego. W Polsce jego przebieg koordynowały Związek Banków Polskich oraz Warszawski Instytut Bankowości, który realizuje jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”.

- Jesteśmy dumni, że to właśnie reprezentacja Polski okazała się najlepsza w pierwszej edycji Europejskiego Quizu Finansowego. To przede wszystkim wielki sukces tej dwójki młodych ludzi, ich rodziców oraz nauczycieli i to im należą się szczególne gratulacje. My dodatkowo cieszymy się, że są to uczniowie, którzy mieli okazję uczestniczyć w aktywnościach realizowanych w ramach ogólnopolskiego Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich. Jestem przekonany, że to zwycięstwo będzie inspirowało kolejne generacje uczniów do nauki i współzawodnictwa, a o tego typu sukcesach będziemy słyszeć częściej. Liczę, że wpłynie to również pozytywnie na poziom podstawowej wiedzy finansowej w społeczeństwie, który dzięki już prowadzonym wspólnym działaniom instytucji publicznych, szkół, uczelni, samorządów terytorialnych i sektora bankowego będzie stale wzrastał – powiedział Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

W ścisłym finale udział wzięło 50 uczniów wyłonionych w krajowych eliminacjach. Każda z drużyn zmierzyła się z testem składającym się z 30 pytań na temat oszczędzania, inwestowania, zadłużenia czy cyberbezpieczeństwa.

- Zainteresowanie pierwszą edycją konkursu w polskich szkołach było dla nas bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Cieszymy się z tego sukcesu, który osiągnął Emilian i Paweł, natomiast chcemy także podziękować i pogratulować odwagi do zmierzenia się z niełatwą materią jaką jest ekonomia wszystkim pozostałym uczniom. Wierzymy, że w kolejnych odsłonach Europejskiego Quizu Finansowego, będziemy jako Polacy w czołówce zarówno pod względem frekwencji, jak i końcowego rezultatu – powiedział Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek.