Jestem krytykiem Kaczyńskiego politycznie. Natomiast nigdy nie negowałem jego osobistej uczciwości - zapewnia Michał Kamiński w rozmowie z "Super Expressem". Jak podkreśla, nie podoba mu się między innymi fakt uczynienia Antoniego Macierewicza szefem MON.

To będzie jeden z większych zarzutów, jakie historia postawi Kaczyńskiemu. Ośmielił się narodowi polskiemu w jednej z najświętszych spraw, jaką jest armia, postawić na człowieka, który... - nie chce dokończyć myśli. - Mam zbyt dużo procesów, więc nie będę się prosił o kolejny - dodaje jedynie.

Natomiast komentując sprawę dymisji ministra skarbu Dawida Jackiewicza, Michał Kamiński mówi wprost:

Myślę, że Jarosław Kaczyński dobrze zmierzył się z problemem kumoterstwa w PiS w sprawach spółek państwa. Zareagował brutalnie. Wywalił ministra. Myślę, że nie jest to ostatnie słowo w tej sprawie. (...) To świadczy o tym, że jest to człowiek o wysokich standardach moralnych. Chociaż się z nim nie zgadzam i uważa, że prowadzi Polskę w złą stronę.