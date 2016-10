Magdalena Rigamonti: Może pan da przykład innym obrońcom życia i adoptuje dziecko bardzo ciężko chore po to, żeby uchronić je przed aborcją.

Nie wiem, czy sąd nam przyzna dziecko.



Tomasz Terlikowski: Ma pan 42 lata, pięcioro dzieci, jest pan dość dobrze sytuowany.

Ale na przykład nie mam osobnego pokoju dla dziecka.

To chyba nie jest kłopot.

Rozmawialiśmy o tym z żoną, że jeśli ktoś miałby stać przed wyborem czy dziecko abortować, czy nie, także takie z zespołem Downa, cierpiące na inne choroby, to jesteśmy gotowi do adopcji. Oczywiście, jeśli tylko Pan Bóg pozwoli i sąd pozwoli. Ale to jest argument strasznie populistyczny, bo nie jesteśmy w stanie adoptować wszystkich dzieci na świecie. I to, że nie dorastaliśmy albo nie dorastamy do takich decyzji, nie oznacza, że można takie dzieci zabijać.

Kilka dni temu po internecie krążyło zdjęcie, z którego wynikało, że w 1993 r. pańska żona dokonała aborcji.

W prokuraturze jest już doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która taką informację rozpowszechniła. Chcemy, by była oskarżona o zniesławienie, bo to kłamstwo. Małgorzata Wassermann, także oskarżana o dokonanie aborcji, również zawiadomiła prokuraturę. Będę szczęśliwy, jeśli dostaniemy odszkodowanie, które przeznaczymy na przykład na Bractwo Małych Stópek albo na jakiś dom samotnej matki, żeby wspierać dzieci już urodzone.

Panie Tomku, swoją córkę też by pan poświęcił?

W jakim sensie?

W takim, że gdyby została zgwałcona, zaszła w ciążę...

Nie chcę rozmawiać o moich dzieciach. One są poza tym sporem. Ale mogę powiedzieć tyle, że nie widzę żadnego powodu, żeby w takiej sytuacji zabić niewinne dziecko.

I byłby pan dumny ze swojej córki, mówił, że wykazała się odwagą, że urodziła dziecko?

Tak.

Ma pan stuprocentową pewność?

Powtórzę jeszcze raz, wiem, jak się powinienem zachować.

Ale nie wie pan, jakby się pan zachował.

Wiem, że powinno się wspierać dziecko ze wszystkich swoich sił w dobrej decyzji. Tą dobrą decyzją jest danie życia dziecku, dziecku, które jest absolutnie niewinne. Wiem, że absolutnym obowiązkiem ojca jest chronić je przed ponowną traumą, jaką dla każdej kobiety, także dla 12-letniej, jest aborcja.

Dziewczynki chyba?

No, dobrze, jesteśmy mężczyznami i kobietami niezależnie od etapu rozwoju. Dla dziewczynki aborcja jest także gigantyczną traumą. A mężczyzna ma obowiązek zarówno chronić swojego wnuka jak i ją przed kolejnym gwałtem na jej duszy i ciele, gwałtem, jakim jest aborcja.

Boże, przynajmniej by się pan zebrał z kumplami i znalazł gwałciciela, żeby urwać mu jaja, czy też okazałby pan miłosierdzie?

Jestem zdania, że takiego gwałciciela trzeba własnoręcznie wykastrować i powiesić za żebro na drzewie. Ale to emocje. A na poważnie uważam, że polskie prawo względem gwałcicieli jest zbyt łagodne. Uważam, że w polskiej kulturze, także w tzw. męskich rozmowach, w męskim podejściu do gwałtu jest coś nie tak. Lekceważymy to, że gwałt może się dokonać także w małżeństwie. Wracając, to nie wiem, czy bym się zebrał z kumplami, ale na pewno starałbym się wymierzyć sprawiedliwość. Choć oczywiście wiem, że karanie przestępców leży po stronie władzy. Na Litwie był taki przypadek, że ojciec zemścił się na gwałcicielu swojej córki i został skazany. U nas też pewnie by był. Kara dla gwałciciela, kogoś, kto narusza godność drugiego człowieka, powinna być bezlitosna. Dożywocie dla gwałciciela dzieci chyba byłoby najlepszym rozwiązaniem.

