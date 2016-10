Zdaniem Cezarego Kaźmierczaka to niezwykle przykre, że kolejna generacja polityków nie uczy się na błędach poprzedników i chce znów robić to, co już się nie sprawdziło.

Jego zdaniem podwyższaniem podatków nie da się prowadzić rozsądnej polityki państwa.

Czytaj więcej Szara gospodarka w odwrocie, ale pieniądze wciąż uciekają

Ile razy trzeba przypominać, że kiedy rząd Leszka Millera wprowadził liniowy podatek od działalności gospodarczej, nagle zniknęła cała masa patologii z polskiej gospodarki, a co najważniejsze, wpływy do budżetu z dnia na dzień wzrosły o kilka miliardów złotych - mówi Cezary Kaźmierczak w rozmowie z "Super Expressem".

Według prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wpływy spadną o kilka miliardów złotych.

Znów zaczną się kombinacje i ucieczka w szarą strefę. A co najgorsze, czeka nas kolejna fala emigracji. Tym razem nie będą to młodzi z małych miast, ale młodzi, zdolni, przedsiębiorczy z dużych miast, którzy będą mieli dosyć tego, że próbuje się zabijać ich kreatywność, i pojadą tam, gdzie się ich tak nie łupi - stwierdził Kaźmierczak.

Nie może być tak, że szwaczka, która ma swoją działalność gospodarczą i zarabia na zleceniach 1000 zł, musi ponad 1000 zł zapłacić na ZUS. Ja się obawiam, że proponowane zmiany sprawią, że ci, którzy z Polski już uciekli przed nadmiernym opodatkowaniem, nie wrócą, ale kolejny milion młodych, energicznych ludzi wyjedzie. Już docierają do mnie opowieści ludzi, którzy wolą zapłacić firmie doradztwa podatkowego 8 tys. euro, niż cokolwiek płacić rządowi polskiemu - dodał.

Czytaj więcej Znikną ulgi podatkowe i wspólne rozliczenie małżonków? Główny ekonomista ZUS zdradza plany rządu [ROZMOWA DGP]

Kaźmierczak wyjawił, że z badań przeprowadzonych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jasno wynika, że dotychczasowa fala imigracji wynikała z trzech rzeczy: nadmiernego opodatkowania, płytkiego rynku mieszkań i nieuczciwej konkurencji.

Przecież jak Polacy widzą takich Misiewiczów, którzy nie mają żadnych kompetencji, a wspinają się na szczyty, to wszystkiego im się odechciewa i wolą szukać miejsca tam, gdzie ich zdolności i umiejętności zostaną docenione - ocenił rozmówca "Super Expressu".